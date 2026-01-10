La Policía investiga la muerte de dos jóvenes en Logroño

Logroño, 10 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos han sido encontrados este sábado en una calle de Logroño.

Se trata de un joven de 20 años y una adolescente de 13 cuyos cuerpos no presentan signos de violencia, según ha detallado la jefatura superior de Policía de La Rioja en un comunicado. EFE