La nieve afecta a 54 carreteras, tres de la red principal, en León y Huesca

Madrid, 10 ene (EFE).- El temporal de nieve afecta este sábado a 54 carreteras, tres de ellas de la red viaria principal: la A-6, en Astorga (León), que se encuentra transitable con precaución, la A-21 en Abay (Huesca) y la A-23 en Lanave, Rapún y Guasa (Huesca), donde es obligatorio el uso de cadenas.

Además, nueve vías secundarias están cerradas al tráfico a la una de la madrugada: A-4025, en Sierra Nevada (Granada); AL-5406 en Jorvila (Almería); AS-112 en Puerto de San Isidro y LN-8 en El Quempu, las dos en Asturias; A-643 en Lunada (Cantabria) y DSA-191, en Candelario (Salamanca).

También permanecen cerradas la BV-4031 en Castellas de n'Hug (Barcelona) y la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati, ambas en Navarra.

En otras 38 carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Burgos, Salamanca, Lleida y Girona es obligatorio el uso de cadenas para poder circular por ellas.

Tráfico pide a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno y tengan precaución este sábado ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranja por nevadas en Navarra y Huesca y amarillo en León, Asturias y Lleida. EFE

