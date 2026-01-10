Jesús Ramírez: “Los jugadores han puesto mucha energía”

Zaragoza, 10 ene (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha señalado este sábado, tras vencer su equipo al Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa (95-84), que sus jugadores “han puesto mucha energía” en un partido en el que su escuadra ha tenido “muy buena actitud defensiva”.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Ramírez ha destacado el “esfuerzo y compromiso” de los jugadores que han pisado el parqué del pabellón Príncipe Felipe en el encuentro.

Porque, para el técnico, tener “a siete jugadores, casi ocho, por encima de los 10 puntos, con 25 asistencias y con 15 rebotes en ataque, son números que hablan del equipo”, de “jugar juntos” y de tener energía, identidad e intensidad.

También ha subrayado el papel de Devin Robinson en el partido, un jugador que da al Casademont “una energía diferente”, además de otros efectivos rojillos como Joaquín Rodríguez o Santi Yusta.

“Creo que el equipo ha mostrado lo que a la gente que aquí le gusta ver, ha pasado lo que ha pasado y está perfecto; tenemos que volver a sentirlo, si puede ser, en cada partido aquí”, ha zanjado. EFE