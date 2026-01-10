Espana agencias

Illa defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia"

Barcelona, 10 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia, sin paliativos", pues es una propuesta en la que "nadie pierde y todo el mundo gana".

Illa ha valorado así el nuevo modelo de financiación para las autonomías de régimen común acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, que avala el Govern socialista en Cataluña, pero que ha levantado críticas de otras comunidades autónomas de diferente color político.

En un Consell Nacional extraordinario del PSC, Illa ha defendido que es "el mejor sistema de financiación autonómica de la historia de la democracia española, sin paliativos".

El líder del PSC ha argumentado que es un modelo "más transparente y eficiente", en el que "nadie pierde y todos ganamos", ha apostillado.

Illa ha alabado la "valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez de abordar una situación "compleja, incómoda y difícil" como es la financiación, a diferencia de otros partidos que coinciden en que el sistema está "caducado" pero que no ponen sobre la mesa una alternativa: "Son muy pocos, me sobrarían dedos de una mano, los que hacen propuestas", ha dicho el president.

"¿Qué proponéis para solucionarlo? Nada, la queja. El resultado final es que los socialistas negociamos para avanzar y el PP y Vox negocian para retroceder; nosotros, servicios públicos; ellos, privilegios públicos", ha dicho el dirigente catalán.

Y frente a las críticas de mandatarios autonómicos a este nuevo modelo, Illa ha subrayado: "No hay nada más antipatriótico o antiespañol que negar más recursos a tus ciudadanos para mejorar la sanidad de tu comunidad autónoma".

El líder del PSC ha reconocido el papel clave de ERC en la consecución del pacto, un partido que ha dicho que es un socio exigente pero que tiene la valentía de afrontar negociaciones y lograr acuerdos.

El presidente catalán ha dicho que la propuesta del nuevo modelo de financiación inicia un camino hasta su hipotética aprobación que será "difícil", pero que ha confiado en que acabe bien: "Los pesimistas, que se queden en casa", ha aconsejado.

Y, en todo caso, ha recordado que, "al final, en una democracia la última palabra la tienen los ciudadanos".

El primer paso de la tramitación del nuevo modelo será el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que Cataluña acudirá "con números para tener un debate racional en una mano, y con la constitución y el Estatut, en la otra". EFE

