Hugo Rincón: "Esto nos da aire para afrontar la segunda vuelta con la máxima ilusión"

Girona, 10 ene (EFE).- El defensa del Girona Hugo Rincón ha destacado tras la victoria de este sábado ante el Osasuna en Montilivi (1-0) que la buena dinámica actual le "da aire" a su equipo para "afrontar la segunda vuelta con la máxima ilusión".

"Llevamos toda la temporada metidos en la zona de abajo y terminar la primera vuelta fuera del descenso y con buenas sensaciones nos da mucha energía para lo que viene", ha añadido el lateral cedido por el Athletic Club en los micrófonos de 'Movistar LaLiga'.

Rincón ha reconocido que ha sido una primera vuelta "complicada" porque el equipo empezó "muy mal", pero por contra ha acabado "bastante bien".

También ha asegurado que el delantero ucraniano Vladyslav Vanat "nos da mucho arriba" y ha resuelto el partido con "un golazo de nivel". EFE

