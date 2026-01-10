Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 11 de enero

PARTIDOS PP

Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP que inaugura "el año del cambio"

A Coruña (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cierra este domingo la 28ª Interparlamentaria de su partido, un encuentro con el que se ha buscado reforzar la estrategia para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno y con el que la formación inaugura el año en el que "caerá" el sanchismo.

Así lo advirtió el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración del sábado, al vaticinar que el sanchismo caerá en los próximos meses "golpe a golpe y voto a voto". En un discurso ante parlamentarios nacionales y regionales, eurodiputados y cargos diversos del partido, Tellado advirtió en el palacio de congresos de A Coruña de que en 2026 a Sánchez le espera "un vía crucis electoral", con las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, y también "un vía crucis judicial".

GLOBOS DE ORO

De España a Brasil, los Globos de Oro regresan este domingo con estrellas internacionales

Beverly Hills (EE.UU.) (EFE).- Los Globos de Oro regresan este domingo en una gala que reunirá a figuras internacionales de países como España, Brasil, México o Noruega, así como la presencia de figuras del pop como Charlie xcx, Miley Cyrus o Ariana Grande.

España ocupará un puesto especial gracias al director Oliver Laixe, cuya película 'Sirat' compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora. Asimismo, el actor Wagner Mora buscará hacer historia para Brasil con su nominación interpretativa por 'The Secret Agent'.

EL TIEMPO

El domingo habrá estabilidad, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- El acercamiento de altas presiones a España dejará una situación estable este domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

fp

Últimas Noticias

Siete detenidos y tres narcolanchas incautadas cuando se refugiaban del oleaje en Barbate

La familia de Sandra Peña se querella contra el colegio y docentes tras su suicidio

Un muerto y al menos tres rescatados en una explosión en Carabanchel (Madrid)

PSOE pide a Feijóo que dimita por mentir sobre sus mensajes con Mazón durante la dana

Aficionados del Valencia protestan ante Mestalla y los jugadores salen escoltados

MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España