Hoy será noticia. Domingo, 11 de enero

PARTIDOS PP

Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP que inaugura "el año del cambio"

A Coruña (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cierra este domingo la 28ª Interparlamentaria de su partido, un encuentro con el que se ha buscado reforzar la estrategia para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno y con el que la formación inaugura el año en el que "caerá" el sanchismo.

Así lo advirtió el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración del sábado, al vaticinar que el sanchismo caerá en los próximos meses "golpe a golpe y voto a voto". En un discurso ante parlamentarios nacionales y regionales, eurodiputados y cargos diversos del partido, Tellado advirtió en el palacio de congresos de A Coruña de que en 2026 a Sánchez le espera "un vía crucis electoral", con las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, y también "un vía crucis judicial".

GLOBOS DE ORO

De España a Brasil, los Globos de Oro regresan este domingo con estrellas internacionales

Beverly Hills (EE.UU.) (EFE).- Los Globos de Oro regresan este domingo en una gala que reunirá a figuras internacionales de países como España, Brasil, México o Noruega, así como la presencia de figuras del pop como Charlie xcx, Miley Cyrus o Ariana Grande.

España ocupará un puesto especial gracias al director Oliver Laixe, cuya película 'Sirat' compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora. Asimismo, el actor Wagner Mora buscará hacer historia para Brasil con su nominación interpretativa por 'The Secret Agent'.

EL TIEMPO

El domingo habrá estabilidad, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- El acercamiento de altas presiones a España dejará una situación estable este domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

