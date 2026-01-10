Hoy, precipitaciones en el tercio norte peninsular, con cota de nieve desde 800 metros

Madrid,10 ene (EFE).- Hoy, sábado, la borrasca Goretti continuará su tránsito hacia el este y se prevé además una intensa circulación atlántica del noroeste que introducirá abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular que dejarán precipitaciones persistentes en el tercio norte, con nevadas en torno a 800-1.000 metros y acumulados importantes.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares estará nuboso, sin descartar precipitaciones débiles en la meseta norte, sistema Ibérico y en la Bética oriental.

Se registrarán nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas, más persistentes en las del extremo norte.

Nevará en zonas de montaña de la mitad norte por encima de los 800-1.000 metros, cota que irá subiendo hasta los 900-1.200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa. En el resto, la cota subirá a 1.200-1.600 metros.

En Canarias habrá intervalos nubosos, con alguna precipitación débil en el noreste de las islas montañosas, temperaturas máximas sin cambios, ascensos de las mínimas en la provincia oriental y vientos alisios moderados.

Se prevé una bajada de las temperaturas máximas, excepto en el noroeste donde no se esperan cambios. Tampoco se esperan cambios de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares y sí un ligero descenso en el resto, más acusado en la meseta sur.

Habrá heladas moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas, en las sierras del sureste y en las cumbres de Tenerife.

El viento soplará moderado del oeste rolando a suroeste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en litorales atlánticos y cantábricos tendiendo a amainar. Será moderado del oeste en el área mediterránea y probables rachas muy fuertes en Baleares; flojos en el suroeste peninsular e intervalos de moderado en el resto con probables rachas muy fuertes en el norte peninsular.

- GALICIA: brumas y nieblas dispersas, matinales y vespertinas en el interior. Nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos dispersos. Temperaturas sin cambios relevantes. Viento flojo del oeste, más intenso en el litoral, de componente sur.

- ASTURIAS: nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, que remitirán. Probables nevadas a partir de 900-1.000 metros en la cordillera, especialmente en la parte oriental. Temperaturas mínimas en descenso en puntos o sin cambio, máximas en ligero ascenso o sin cambios; heladas débiles en zonas altas. Viento flojo, más intenso en el litoral.

- CANTABRIA: posibles brumas matinales en el interior. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, en general débiles, con tendencia a remitir; serán menos probables en la mitad occidental. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas a la baja o sin cambios, máximas sin cambios relevantes.

Heladas débiles en zonas altas del interior. Durante la madrugada se espera viento moderado en el litoral, con rachas muy fuertes en áreas expuestas; a partir de la mañana, será débil.

- PAÍS VASCO: brumas matinales en el interior. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos persistentes. La cota de nieve estará en torno a los 800-1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Durante la madrugada, habrá viento moderado en el litoral, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; a partir del mediodía, el viento será débil.

- CASTILLA Y LEÓN: posibles brumas y nieblas matinales. Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en zonas de montaña del norte y este. La cota de nieve en torno a los 900-1.100 metros, tendiendo a subir. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes, principalmente en cotas altas y tercio oriental.

- NAVARRA: brumas en zonas de montaña y nieblas en cumbres. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos persistentes en el tercio norte, dispersos y menos probables cuanto más al sur. La cota de nieve en torno a los 800-1.000 metros, ascendiendo a los 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas a la baja.

Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo o moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de montaña.

- LA RIOJA: nuboso a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil. La cota de nieve subirá de 900 a 1.100 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la Ibérica. Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- ARAGÓN: nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto, con precipitaciones en el Pirineo y en Cinco Villas. La cota de nieve en torno a los 800-1.000 metros y acumulados significativos y posible ventisca, especialmente en el sector occidental del Pirineo. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso.

Heladas débiles a moderadas en el Pirineo y débiles en el sistema Ibérico de Teruel. Viento con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico oriental y cotas altas del Pirineo, aunque no se descartan en otros puntos.

- CATALUÑA: nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones en el Pirineo y cota de nieve en torno a los 800-1.000 metros, con acumulación de espesores significativos y posible ventisca en el valle de Arán y la divisoria. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, y máximas a la baja.

Heladas débiles a moderadas en el Pirineo, extendiéndose a zonas colindantes con intensidad débil. Viento con rachas muy fuertes en el tercio sur y cotas altas del Pirineo occidental, sin descartarse en otros puntos de la mitad oeste.

- EXTREMADURA: probabilidad de brumas y nieblas matinales. Intervalos de nubes bajas y altas. Temperaturas en ligero descenso, sin descartar alguna helada débil en cotas altas del norte. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables bancos de niebla matinales en cumbres. Intervalos nubosos, más abundantes en la sierra. Temperaturas a la baja. Heladas débiles en la sierra y extremo este. Viento flojo del noroeste.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos, con posibles lluvias débiles y aisladas durante la madrugada en zonas de montaña del noreste. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el cuadrante noreste, resto de zonas montañosas y La Mancha. Viento flojo variable con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado, con rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: nubes bajas y brumas matinales en el noroeste. Poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas a la baja, localmente sin cambios. Heladas débiles en el noroeste. Vientos moderados, amainando al final del día.

- BALEARES: predominio de poco nuboso, tendiendo en Menorca y norte de Mallorca a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Temperaturas en descenso. Viento moderado con intervalos de fuerte, con rachas de 60 a 70 km/h en Mallorca y Menorca y hasta 100 km/h en cumbres y cabos.

- ANDALUCÍA: intervalos nubosos, con nubes bajas matinales y sin descartar brumas y bancos de niebla; con nubes altas el resto del día. Temperaturas en descenso o sin cambios, con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Vientos entre flojos y moderados, con intervalos fuertes en la vertiente mediterránea.

- CANARIAS: nuboso en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. EFE