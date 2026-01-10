Espana agencias

Hansi Flick: “Tengo buenas sensaciones”

Guardar

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que tiene “buenas sensaciones” respecto a su equipo de cara a la final de la Supercopa de España del domingo contra el Real Madrid, en un partido para el que Lamine Yamal, tras ser suplente en las semifinales contra el Athletic Club, tiene “posibilidades” de volver a la titularidad.

“El Real Madrid tiene jugadores fantásticos. Su cualidad es increíblemente alta y es todo lo que puedo decir de ellos, pero lo importante es cómo jugamos nosotros. Queremos ganar un título, contra el Real Madrid, y no hay más motivación que esta”, dijo en rueda de prensa.

“Yo solo estoy enfocado en mi equipo. Para mí es solo un partido. Si ganas, tendrás más confianza, es normal. Mañana es un partido importante y queremos jugar a nuestro mejor nivel. Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel. Lo que pase en el Real Madrid no es mi trabajo”, aseguró sobre si la final tiene doble premio porque, en caso de ganar, incrementarían las dudas en el conjunto blanco.

El técnico germano no quiso colgar a su equipo la etiqueta de favorito, aunque llegue en mejor estado de forma que su rival.

“Para mí, una final es diferente. Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar”, señaló.

“No lo veo así. Fue solo un partido. Y después de la derrota nos recuperamos y hemos jugado mejor. Siempre es solo un partido. Somos el Barcelona y queremos ganar. Mi equipo está muy concentrado y estoy orgulloso de ello. Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel”, declaró sobre si les motiva más de cara a la final el haber perdido el clásico anterior.

Por otro lado, Flick no quiso dar pistas sobre si Lamine Yamal, suplente en las semifinales contra el Athletic debido a problemas estomacales, será titular en la final del domingo.

“Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes”, contestó.

Una alineación titular que perfilará en el último enfrentamiento, el sábado por la tarde en Yeda (Arabia Saudí).

“Estoy muy feliz con el rendimiento que tuvimos el último partido, pero tenemos más opciones. Tenemos un último entrenamiento esta tarde y ya veremos para mañana. “Lo importante es que tenemos opciones en todas las posiciones, no será una decisión fácil, pero lo importante es el equipo y ganar esta final”, aseguró.

Además, ponderó la figura del francés Kylian Mbappé, quien llegó a Yeda el viernes por la noche tras perderse la semifinal por un esguince de rodilla.

“Mbappé es el mejor delantero en la actualidad. Anota un montón de goles y es un clase mundial”, dijo.

Eso sí, al ser repreguntado por Mbappé, Flick quiso recordar que su equipo ha ganado más clásicos de los que ha perdido frente al Real Madrid de Mbappé.

“¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? Cinco. Solo hemos perdido uno. Sé que es un jugador fantástico. Adaptaremos algo, pero no es solo sobre Mbappé, es sobre el Madrid, pensar en cómo vamos a jugar nosotros”, declaró. EFE

(FOTO)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arturo Ruiz: “Somos más peligrosos que nunca”

Infobae

Detienen a un hombre por una docena de robos con fuerza en domicilios de Tarragona

Infobae

El sistema de financiación incluye un fondo climático y ceder parte del IVA de las pymes

Infobae

Ribadelago: la tragedia con 144 fallecidos que Zamora no olvida tras 67 años

Infobae

Robles celebra la liberación de los presos en Venezuela acusados falsamente de ser del CNI

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España