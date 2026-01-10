Espana agencias

Granada y Castellón enfrentan sus diferentes momentos de forma

Granada/Castellón, 10 ene (EFE).- El Granada y el Castellón se enfrentan este domingo, en el Nuevo Los Cármenes, en un partido al que ambos llegan en muy diferente momentos de forma, ya que los andaluces están en descenso e inmersos en una mala dinámica, mientras que los castellonenses transitan lanzados en busca de la zona de ascenso directo.

El Granada acumula cuatro partidos de liga sin ganar, con dos empates y dos derrotas, más el de Copa del Rey del pasado martes ante el Rayo Vallecano, que venció por 1-3 en el Nuevo Los Cármenes.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha vuelto a caer a los puestos de descenso, por lo que necesita con urgencia puntos que lo saquen de ahí y lo acerquen a la zona tranquila de la tabla.

Pacheta cuenta para el partido con las bajas del medio Rubén Alcaraz por sanción, del lateral Pau Casadesús por lesión y del meta Luca Zidane, que sigue en la Copa de África con Argelia.

Además, no estarán ante el Castellón ni el medio camerunés Martin Hongla ni el extremo senegalés Souleymane Faye, que ultiman sus pases al Aris griego y el Sporting portugués, respectivamente.

El técnico recupera respecto al partido ante el Almería a sus dos laterales titulares: el ghanés Oscar Nassei y el francés Baila Diallo, ausentes en el duelo andaluz por sanción y por lesión respectivamente.

El CD Castellón llega a Los Cármenes con el ánimo de sumar su segunda victoria del año que le pueda acercar a las dos primeras posiciones.

Los castellonenses continúan con la buena dinámica que marcó la llegada de Pablo Hernández al banquillo y no quieren bajar el ritmo para poder ganar alguna posición en la tabla, en la que es cuarto a cuatro puntos del liderato y a tres del ascenso directo.

Brian Cipenga regresa al equipo tras haber disputado la Copa África con RD Congo, aunque no apunta a la titularidad tras haber realizado su primer entrenamiento el viernes y será baja Lucas Alcázar por su expulsión en la anterior jornada.

Con ello, Salva Ruiz podría ocupar el lateral izquierdo o incluso Agustín Sienra, mientras que Fabrizio Brignani continuaría en el centro de la defensa junto a Alberto Jiménez. La otra novedad podría estar en el centro del campo, posición a la que podría regresar Beñat Gerenabarrena tras ser titular la pasada semana Ronaldo Pompeu.

- Alineaciones probables:

Granada: Astralaga; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Sergio Ruiz, Alemañ, José Arnaiz; Álex Sola, Rodelas y Pascual.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Salva Ruiz, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Árbitro: Pendiente de designar.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 16.15. EFE

