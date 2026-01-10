Espana agencias

Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá el próximo domingo 18 de enero en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jeús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Los 'populares' consideran que esa propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

El PP presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa. "Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan Junqueras, Otegi y un puñado de corruptos", ha avanzado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.

UNA CITA EN PLENA PRECAMPAÑA ELECTORAL ARAGONESA

Por lo pronto, Feijóo volverá a reunir a sus 'barones' el próximo 18 de enero en Zaragoza para hacer frente común contra la financiación "bilateral" que han negociado en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Feijóo ha anunciado esta reunión en Zaragoza a sus diputados y senadores en el marco de la XXVIII Interparlamentaria que el partido está celebrando este fin de semana en A Coruña para marcar la hoja de ruta del nuevo periodo de sesiones.

Ese encuentro de Feijóo con sus presidentes se produce en plena precampaña electoral aragonesa, dado que el día 8 de febrero hay convocadas elecciones autonómicas. El 'popular' Jorge Azcón, que opta a la reelección, competirá con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, entre otros candidatos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

