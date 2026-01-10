Espana agencias

Esteve y Villalobos se encuentran estables y ya descansan en el vivac de Riad

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Los españoles Isidre Esteve y Txema Villalobos, pilotos del Repsol Toyota Rally Team que fueron evacuados en helicóptero tras sufrir un accidente en la sexta etapa del Dakar, se encuentran estables y ya descansan en el vivac de Riad.

Según el parte médico, Isidre Esteve presenta una pequeña fisura en el esternón, mientras que Txema Villalobos sufre un latigazo cervical.

“Lo más positivo es que estamos bien y que no estamos en el hospital. En mi caso, solo tengo una pequeña fisura en el esternón. Es algo que molesta, porque con la silla me cuesta un poco más al moverme, pero podría haber sido mucho peor. Anoche ya pudimos dormir los dos en el vivac y eso es lo que cuenta. Así son las carreras”, afirmó Esteve.

Por su parte, Villalobos explicó: “Yo tengo un latigazo cervical y el dolor de espalda típico de la compresión del golpe, pero por suerte no hay nada roto. Estamos bien”.

El accidente se produjo en el kilómetro 228 de la especial del viernes, cuando el Toyota DKR GR Hilux impactó frontalmente contra la pared de una duna.

“Estábamos en una rampa de subida en una duna bastante larga. Al primer intento no llegamos arriba por muy poco y, mientras bajábamos, busqué una trazada alternativa para volver a probarlo. Vi un punto que parecía perfecto para coger inercia desde abajo, pero está claro que no lo vi bien. Cogí velocidad, atravesé la cresta y, de repente, me encontré volando. Había un agujero y chocamos frontalmente contra la pared de la duna. Fue un impacto seco y muy fuerte”, relató Esteve.

El abandono llega justo después de que el equipo catalán hubiera encontrado su ritmo en la competición. Tras un inicio complicado marcado por pinchazos y la obligación de salir en posiciones retrasadas, Esteve y Villalobos protagonizaron una remontada destacada en la quinta etapa, pasando de la 70 posición hasta lograr la 21 plaza absoluta, situándose provisionalmente en el 32º puesto de la general y 27º de Ultimate.

Este resultado también reflejó el buen rendimiento del Toyota DKR GR Hilux y de los combustibles renovables y lubricantes de Repsol, desarrollados en el Technology Lab.

“Nos sabe muy mal abandonar porque, aunque el inicio no fue el ideal para nosotros, nos lo estábamos pasando muy bien y estábamos empezando a posicionarnos donde nos tocaba”, dijo Villalobos.

Por su parte, Esteve mantiene el optimismo: “Ahora toca trabajar más y mejor para volver lo antes posible, arreglar el coche y sentarnos con el equipo para hablar de lo que viene. Es una pena tener que abandonar, pero nos quedamos con las cosas buenas y con todo lo aprendido”.

Por recomendación médica y debido al golpe sufrido por Villalobos, el equipo no podrá volar de regreso a España de inmediato. El copiloto será sometido en las próximas horas a una nueva revisión para confirmar la fecha definitiva de retorno. EFE

