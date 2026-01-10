Encuentra: “Ganar en Tenerife es muy importante para nosotros”

La Laguna, 10 ene (EFE).- El entrenador del Lleida, Gerard Encuentra, se mostró muy satisfecho con el triunfo a domicilio ante el La Laguna Tenerife y destacó que ganar en La Laguna es "muy importante" para ellos.

El técnico del conjunto catalán dio la enhorabuena a su equipo "porque ha trabajado muy bien". "Nos costó llevar el ritmo en la primera parte pero al final logramos hacerlo”, apuntó.

“El Tenerife llevó bien el control del ritmo en la primera mitad y nosotros no llegábamos pese a hacer intentos”, dijo Encuentra. "En la segunda mitad nos hemos ajustado mejor y hemos defendido muy bien y cuando defiendes bien y tienes la confianza de que ellos no están metiendo, pues atacas mejor”, reflexionó.

“Le doy mucho valor a esta victoria porque ganar fuera cuesta mucho y ante el Tenerife mucho más”, concluyó. EFE

