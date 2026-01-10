Espana agencias

Emery alaba a Buendía: "Es un fantástico jugador y competidor"

Guardar

Londres, 10 ene (EFE).- Unai Emery, técnico del Aston Villa, alabó al atacante argentino Emiliano Buendía, autor de un gol y una asistencia en el pase de los de Birmingham a la cuarta ronda de la FA Cup contra el Tottenham Hotspur.

El equipo de Birmingham logró este sábado la clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup al derrotar por 1-2 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium y Buendía anotó el 0-1 y asistió a Morgan Rogers en el 0-2.

"Es un jugador fantástico y un fantástico competidor, su compromiso es el que quiero con cada jugador. En verano pensamos en quedárnoslo o en dejarlo ir, pero él quiso quedarse. Lo que nos está ayudando con su versatilidad en dos posiciones, en posiciones clave, en banda o como '10'. Es un jugador muy importante para nosotros", dijo Emery en rueda de prensa.

Sobre las posibilidades del Aston Villa de ganar este título, el primero en muchos años, Emery recordó el pedigrí del club en la competición.

"Este club ha ganado siete veces este torneo, hace muchos años, tenemos una responsabilidad. Han venido 9000 aficionados de Birmingham porque quieren ver al equipo ganar y luchar por la victoria. Ser candidato a este título es muy difícil, el año pasado estuvimos en semifinales, pero solo un equipo lo gana. Hemos ganado al Tottenham, uno de los candidatos".

Sobre la baja de Emiliano Martínez, que se lesionó entre semana contra el Crystal Palace y no pudo estar este sábado, Emery confirmó que tiene una lesión "pequeña". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un herido al explotar una bombona de gas en una vivienda de Burgos

Infobae

Pilotos sudamericanos dejan sello con triunfo de Casale en Challenger, con Navarro líder

Infobae

Víctor Muñoz: “Yo creo que el equipo sigue en una línea ascendente”

Infobae

India mantiene su postura sobre el crudo ruso pese al plan de Trump de aranceles del 500 %

Infobae

Feijóo asegura, tras declarar ante la jueza, que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

Durante su comparecencia, el presidente del Partido Popular defendió que facilitó datos relevantes sobre el desastre, subrayando la existencia de múltiples intercambios con Mazón para justificar su seguimiento y reiterando críticas a la falta de información oficial

Feijóo asegura, tras declarar ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España