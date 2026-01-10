Emery alaba a Buendía: "Es un fantástico jugador y competidor"

Londres, 10 ene (EFE).- Unai Emery, técnico del Aston Villa, alabó al atacante argentino Emiliano Buendía, autor de un gol y una asistencia en el pase de los de Birmingham a la cuarta ronda de la FA Cup contra el Tottenham Hotspur.

El equipo de Birmingham logró este sábado la clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup al derrotar por 1-2 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium y Buendía anotó el 0-1 y asistió a Morgan Rogers en el 0-2.

"Es un jugador fantástico y un fantástico competidor, su compromiso es el que quiero con cada jugador. En verano pensamos en quedárnoslo o en dejarlo ir, pero él quiso quedarse. Lo que nos está ayudando con su versatilidad en dos posiciones, en posiciones clave, en banda o como '10'. Es un jugador muy importante para nosotros", dijo Emery en rueda de prensa.

Sobre las posibilidades del Aston Villa de ganar este título, el primero en muchos años, Emery recordó el pedigrí del club en la competición.

"Este club ha ganado siete veces este torneo, hace muchos años, tenemos una responsabilidad. Han venido 9000 aficionados de Birmingham porque quieren ver al equipo ganar y luchar por la victoria. Ser candidato a este título es muy difícil, el año pasado estuvimos en semifinales, pero solo un equipo lo gana. Hemos ganado al Tottenham, uno de los candidatos".

Sobre la baja de Emiliano Martínez, que se lesionó entre semana contra el Crystal Palace y no pudo estar este sábado, Emery confirmó que tiene una lesión "pequeña". EFE