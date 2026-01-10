El PSOE critica la "complicidad palmaria" de Feijóo y Moreno con el alcalde de Algeciras

Cádiz, 10 ene (EFE).- El PSOE de Cádiz ha criticado este sábado la "complicidad palmaria" de los líderes nacional y regional del PP, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, con la situación del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que, aunque se ha dado de baja del partido, mantiene tanto este cargo como el de senador.

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha denunciado este sábado la "estrambótica situación política" del Ayuntamiento de Algeciras tras formalizarse la baja de José Ignacio Landaluce como miembro del PP y del grupo municipal popular en el Ayuntamiento.

Para el socialista se trata de una "farsa orquestada" por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, por la que Landaluce se mantiene como alcalde "con el apoyo incondicional de los 15 concejales populares" pese a haber sido denunciado por presunto acoso sexual ante el Tribunal Supremo por el PSOE.

Cornejo ha recordado que el PSOE de Algeciras ha cumplido con su responsabilidad al poner la información sobre los supuestos casos de acoso sexual de los que acusa al alcalde en manos de la Fiscalía.

“Nuestra respuesta es la de una oposición seria que no tolera la doble moral de un PP que predica regeneración en los platós, mientras ampara estas situaciones en los ayuntamientos por orden directa del inquilino de San Telmo”, ha concluido.

El secretario de Organización del PSOE gaditano ha recordado que el PP cuenta con votos suficientes para haber procedido al reemplazo del regidor tras renunciar temporalmente al partido.

“¿Qué ha pasado para que el líder del PP andaluz obligue a su grupo municipal a someterse a Landaluce? Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones de inmediato: o está de parte de que se sepa la verdad —que es vox populi en la ciudad— o pretende enterrar unos hechos presuntamente delictivos", ha concluido. EFE