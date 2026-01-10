El portavoz de Vivienda de Sumar dice que Bustinduy sería un "magnífico" ministro del ramo

Madrid, 10 ene (EFECOM).- El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha abogado por reclamar al PSOE esa cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico" ministro de Vivienda.

"Creo que si hay un ministro que ha gestionado bien las pocas competencias que tiene en la materia es el ministro Pablo Bustinduy. Por tanto, sería un magnifico ministro de Vivienda", ha afirmado en una entrevista con EFE.

Aunque ha subrayado que esas negociaciones corresponden a la comisión de seguimiento del pacto PSOE-Sumar, ha opinado que sería "inteligente" y "valiente" reclamar a los socialistas ese ministerio.

En esa línea, ha recordado que diferentes personalidades de Sumar han pedido una reestructuración profunda del Ejecutivo para salir del contexto de corrupción del PSOE y ha dicho que "nadie duda de que en una reestructuración del Gobierno una de las primeras carteras en cambiar sería la de Vivienda".

A su juicio, la socialista Isabel Rodríguez "es una ministra que no ha aprobado con nota el último curso y, por tanto, debería dejar de ser ministra".

Por ello, como diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Ibáñez ha pedido varias veces la dimisión de Rodríguez, pero sin el aval de la vicepresidenta Yolanda Díaz ni del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Entre las discrepancias con el PSOE en política de vivienda, Alberto Ibáñez ha destacado la necesidad, en su opinión, de acometer "medidas estructurales para terminar con la especulación y la acumulación de muchas casas en muy pocas manos".

"El PSOE no se atreve a prohibir la compra especulativa, ni a cambiar la fiscalidad, y en este paÍs paga más un autónomo o un currante por ir a trabajar que un rentista que pone su piso en alquiler", ha criticado.

También ha reclamado al PSOE que explique "por qué no se atreve" a congelar la renta de los más de 630.000 contratos de alquiler que expiran en 2026, a pesar de que "esa medida ya se tomó hace cinco años y por tanto está ajustada a derecho y es posible".

Después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara esta semana que planea prohibir a los grandes inversores institucionales comprar más viviendas unifamiliares en ese país, Ibáñez ha vuelto a registrar en el Congreso una proposición de Ley con el mismo fin (que ya fue tumbada el pasado noviembre en el pleno por el PP, Vox y Junts, con la abstención del PSOE), con la esperanza de que Vox y el PP puedan "cambiar de voto".

"Si conseguimos la medida, que ahora Trump dice que no es bolivariana ni peligrosa, de prohibir que las grandes corporaciones compren y acumulen vivienda, junto con una gran compra de vivienda pública, nadie tiene duda de que el precio de la vivienda en nuestro país bajaría sustancialmente", ha defendido.

Según Ibáñez, Sumar ha incidido en las reuniones presupuestarias con el PSOE en que las prioridades se sitúen en la política de vivienda y en que la gran partida sea para la compra de casas, no solo de obra nueva, sino también de segunda mano, para ampliar el parque público.

Sobre la ley para regular el alquiler temporal y de habitaciones, que se encuentra bloqueada por Junts en el Congreso, ha asegurado que confía en que "en febrero se pueda llegar a un acuerdo".EFE

