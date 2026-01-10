El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

Sol Carreras

Madrid, 10 ene (EFE).- El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha abogado por reclamar al PSOE esta cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda".

Ibáñez, que recientemente pidió de forma explícita el cese de la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insiste en que la socialista debería dejar el cargo porque "no ha aprobado con nota el último curso" y cree que sería "inteligente" que Sumar pidiera ocupar esa cartera.

"Creo que si hay un ministro que ha gestionado bien las pocas competencias que tiene en la materia de vivienda, es el ministro Pablo Bustinduy. Por lo tanto, sería un magnífico ministro de Vivienda", ha dicho en una entrevista con la Agencia EFE.

El diputado de Compromís reconoce que dentro de Sumar hay varias opiniones al respecto, ya que hay quienes creen que la política de vivienda no se resuelve solo con un cambio de nombre, aunque recuerda también que el espacio liderado por Yolanda Díaz ha pedido al PSOE una reestructuración del Gobierno tras la crisis por los casos de corrupción y de acoso sexual que afectan a los socialistas.

Y afirma que en este sentido no hay dudas dentro de Sumar en que una de las primeras carteras que debería cambiar es la de vivienda.

Eso sí, apoya la idea de agotar la legislatura aunque no haya nuevos presupuestos generales, ya que cree que en una situación internacional de "zozobra" no sería "inteligente" un adelanto electoral que pueda dar pie a un gobierno de PP y Vox.

Sumar ha pedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en la comisión de investigación de la dana del Congreso el próximo 27 de enero, e Ibáñez confía en llegar a un acuerdo con el PSOE para fijar esta fecha.

En su opinión, Feijóo tiene una "responsabilidad política" en la catástrofe, por el modelo económico que defiende el PP y su impacto en el cambio climático, y cree que el líder de la oposición debería dimitir por haber "mentido" en sus declaraciones a los medios sobre la dana.

Preguntado sobre el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición Sumar, y sobre si ella debería volver a ser la candidata del espacio en las próximas elecciones generales, ha respondido que es "la mejor ministra de Trabajo" que ha habido en España y que ejerce además como vicepresidenta segunda del Gobierno.

"Por tanto, ahora mismo es quien coordina y quien lidera nuestro espacio político y tiene toda nuestra confianza. Y cuando venga la siguiente etapa abordaremos quiénes tienen que hacerlo", ha añadido.

No obstante, y sin dar ningún nombre concreto, señala que "el tiempo de los hiperliderazgos ha terminado para la izquierda", y por ello apuesta por configurar "equipos corales".

Lo que tiene claro es que en las próximas elecciones generales, previstas en 2027, debe volver a haber una alianza amplia entre los partidos situados a la izquierda del PSOE, incluyendo a Podemos y también a otras formaciones como ERC en el caso de las circunscripciones de la Comunidad Valenciana.

Pese a sus diferencias con la otra diputada de Compromís, Águeda Micó, que dejó Sumar para pasar al grupo mixto, Ibáñez asegura que toda la coalición valenciana está a favor de establecer alianzas lo más amplias posibles en las generales y las autonómicas.

Ibáñez reconoce que no hay una postura común en el grupo Sumar sobre el hipotético envío de tropas españolas de paz a Ucrania, una idea que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sobre la que tratará de recabar apoyos con la ronda que inicia este lunes con la mayoría de representantes del Congreso.

El diputado de Compromís apoya esta iniciativa y cree que el conjunto del grupo Sumar estará de acuerdo en hacerlo tanto en Ucrania como en Palestina si se hace "de la mano de Naciones Unidas".

Por otro lado, Ibáñez defiende la postura del Gobierno ante la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aunque señala que en este asunto tampoco hay una postura común dentro del grupo Sumar, y solo hay consenso en unos mínimos. EFE

