El MoraBanc, con muchas dudas tras cuatro derrotas, recibe al Real Madrid, líder de la ACB

Andorra La Vella, 10 ene (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de sufrir cuatro derrotas consecutivas y con muchas dudas en su juego, recibe este domingo (18 horas) al Real Madrid, el líder de la Liga ACB, con el objetivo de lograr una victoria de prestigio que frene su mala racha.

Joan Plaza, técnico del MoraBanc, se enfrentará a uno de sus exequipos, con el que ganó una Copa ULEB y una Liga ACB en la temporada 2006-2007 y dónde llegó para ser el segundo del mítico Bozidar Maljkovic hasta que, tras dos temporadas, se convirtió en el entrenador principal.

El club del Principado afronta el encuentro contra el líder sin el base hispano-brasileño Rafa Luz y sin el ala pívot francés Yves Pons. Los de Joan Plaza tienen muchas asignaturas pendientes para este partido como mejorar el aspecto del rebote defensivo y también la defensa y más contra uno de los mejores equipos de Europa.

La temporada pasada, el Real Madrid, por aquél entonces con Chus Mateo en el banquillo, se impuso por 84-100 a los de Natxo Lezkano con 24 puntos para Jerrick Harding por parte de los del Principado y los 19 de Musa por el Real Madrid.

Los de Sergio Scariolo llegan al encuentro después de perder en el clásico contra el Barça en la ACB y de ganar al Maccabi Rapyd Tel Aviv en la Euroliga. EFE

