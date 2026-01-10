El Espanyol recela del Levante, el peor anfitrión de Primera

Valencia/Barcelona, 10 ene (EFE).- El Levante, que en el estreno del entrenador Luís Castro hace una semana rompió ante el Sevilla con una racha de tres meses sin ganar, se mide este domingo, en el Ciutat de València, al Espanyol, que recela de su rival, lleva tres victorias seguidas fuera de casa y querrá resarcirse de la derrota en el derbi catalán.

Los tres puntos logrados en Sevilla permitieron al Levante abandonar el último puesto de LaLiga EA Sports, pero todavía está a cinco puntos, de momento, de la zona de permanencia, aunque tiene un partido menos que sus rivales.

El nuevo entrenador del Levante debutará ante su hinchada y buscará la primera victoria del equipo valenciano en el Ciutat. Es el Levante el peor local de Primera División, con solo dos empates sumados en toda la temporada por cinco derrotas.

Luís Castro no podrá contar con los lesionados Elgezabal, Brugué y Víctor García, mientras que recupera a Manu Sánchez, sancionado en la última jornada por acumulación de amarillas, y a Koyalipou, que ya está listo tras superar unas molestias en el gemelo.

En principio, Manu Sánchez regresa al once inicial en detrimento de Pampín y en el resto del equipo no se esperan cambios después del buen hacer del Levante en el Sánchez Pizjuán.

En cuanto al concurso del camerunés Etta Eyong, que fue eliminado este pasado viernes de la Copa África y disputó apenas quince minutos del partido, el entrenador del Levante comentó que “es posible” que llegue a tiempo al duelo ante el Espanyol, ya que está previsto que llegue a València durante la jornada de este sábado.

“Es posible que pueda llegar, el club está haciendo para que pueda llY deegar y pueda estar con nosotros. He hablado con él, lo mejor es que hubiera podido trabajar con nosotros y lo que hemos trabajado, pero es un jugador que conoce el equipo y es un jugador importante y que puede ser importante para el partido”, explicó el luso en la rueda de prensa previa al partido

El Espanyol viaja después de romper, contra el Barcelona (0-2), una racha de cinco victorias y con la esperanza de regresar a la dinámica positiva de resultados que ha situado al cuadro blanquiazul como una de las grandes revelaciones de la temporada.

Asume que, pese al penúltimo puesto del anfitrión, debe mostrar su mejor versión para volver con un marcador positivo del Ciutat de València. El objetivo del Espanyol es llegar cuanto antes a los 42 puntos que, sobre el papel, garantizan la permanencia en Primera División. Actualmente suma 33.

Tampoco relaja a los blanquiazules que el Levante, con nuevo entrenador, Luis Castro, sea el peor anfitrión de la categoría, con dos puntos como local (dos empates y cinco derrotas).

Los pupilos del entrenador Manolo González son el quinto mejor equipo a domicilio de la competición, con 14 puntos tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el centrocampista Pol Lozano es baja por acumulación de tarjetas amarillas. El resto de futbolistas están disponible. Por su parte, el delantero Pere Milla y el lateral Omar El Hilali acumulan cuatro cartulinas y están apercibidos de sanción.

El balance entre los dos conjuntos está equilibrado. En las últimas cinco visitas del Espanyol al campo del Levante, el anfitrión ha ganado un encuentro (en la temporada 2015-16, 2-1) y el conjunto visitante, otro (curso 2019-20, 0-1). El resto de enfrentamientos han terminado en empate.

Alineaciones probables:

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez, Arriaga, Pablo Martínez, Losada, Tunde, Carlos Álvarez e Iván Romero.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla, Puado y Roberto Fernández. EFE

Árbitro: Por designar.

Estadio: Ciutat de València

Hora: 16:15 horas. EFE

1011112

dpb/fa/pzm/cta