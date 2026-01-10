Espana agencias

El colombiano González se declara listo para disfrutar con los Patriots en 'playoffs'

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- El esquinero colombiano de los New England Patriots, Christian González, uno de los mejores de la actualidad, se declaró este viernes ansioso, pero listo para disfrutar su primer experiencia en unos 'playoffs' de la NFL.

La primera prueba será este domingo en casa frente a los Chargers.

"Muchos de nosotros hemos soñado con esto, así que estoy listo para disfrutarlo", expresó el jugador, de 23 años, a propósito del juego de la ronda de comodines de la NFL.

González admitió que el primer desafío de su equipo consiste en neutralizar al mariscal de campo titular de Los Angeles Chargers, Justin Herbert y a la ofensiva que alimenta, formada por los rápidos y versátiles receptores Ladd McConkey, Quentin Johnston y Keenan Allen.

"Herbert es un 'quarterback' increíble. Puede lanzar cualquier pase o salir de la bolsa de protección. Tiene un grupo de receptores muy hábiles. Será todo un reto deteneros, pero estamos listos. La mentalidad es desgastarlos y presionarlos para ponernos en una buena posición", afirmó el defensivo, quien en esta campaña recibió su primera selección al Pro Bowl.

"Es genial poder enfrentarse a ellos y a un quarterback de excelencia. Es un equipo que, sabemos, va a lanzar el balón. Le gusta hacerlo, será divertido", subrayó.

Christian dijo que está ansioso por jugar en sus primeros 'playoffs' desde que llegó a la NFL en 2023, cuando fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft.

El defensivo brilló desde su debut, pero en su cuarto partido se fracturó el hombro, lesión que lo dejó fuera el resto de aquel año y aunque recuperó su nivel en 2024, New England no clasificó a la postemporada.

"Estoy muy emocionado por sentir el ambiente de playoffs en nuestro estadio, sentir la energía y esa sensación que te transmite la afición que sabemos tiene hambre de volver a ganar", enfatizó.

New England y Pittsburgh Steelers son los equipos más ganadores del Super Bowl, con seis títulos cada uno. EFE

