El Bàsquet Girona, obligado a ganar para apurar el sueño de la Copa del Rey

Girona, 10 ene (EFE).- El Bàsquet Girona, 12º clasificado de la Liga Endesa (6/8), recibe este domingo (18:00 CET) al Kosner Baskonia (7º, 8/5) con la obligación de ganar para apurar el sueño de la Copa del Rey, ya muy difícil tras la derrota contra el Surne Bilbao (89-93).

El equipo entrenado por Moncho Fernández vencía por 82-72 a falta de seis minutos y acariciaba una victoria clave en la clasificación, pero se hundió en el tramo final y el Bilbao remontó con un parcial decisivo de 3-15.

El Girona se habría situado a un solo triunfo del Baskonia, con un encuentro pendiente contra el Dreamland Gran Canaria (9º, 6/7), y del Unicaja, pero la derrota final hizo bajar al equipo hasta la 12ª posición y reduce sus opciones casi al mínimo.

A falta de tres partidos del final de la primera vuelta el Girona ya está a dos triunfos del Baskonia y el Unicaja y está obligado a vencer al equipo vasco, en racha. Después visitará al Joventut Badalona (6º, 9/5) y al Casademont Zaragoza (13º, 5/8).

El Baskonia es uno de los equipos más en forma de la ACB porque ha enlazado cuatro victorias, pero en su última visita al pabellón de Fontajau, el 12 de enero de 2024, hace justo un año, cayó por un amargo 96-67.

Fue el mejor partido en la Liga Endesa del pívot argentino Juan Fernández, protagonista de una actuación extraordinaria con 29 puntos, la segunda máxima anotación del Girona en la ACB, y 30 créditos de valoración.

El domingo el conjunto de Moncho Fernández solo fue seis minutos por detrás en el marcador y tuvo seis jugadores por encima del diez de valoración, pero perdió debido a pérdidas "absurdas" que dieron "vida" al rival cuando el Girona podía romper el partido.

El Girona se reafirmó como uno de los mejores equipos en el rebote (40), pero las 16 pérdidas fueron una losa enorme. La derrota frenó la racha de victorias, ante el Hiopos Lleida (103-86) y el Baxi Manresa (95-97).

El descenso queda aún muy lejos a pesar de la reacción del Recoletas Salud San Pablo Burgos, a tres triunfos, pero el Girona quiere retomar la senda del triunfo para consolidarse en la zona tranquila, sin sufrimientos.

Moncho tiene la baja por lesión de Maxi Fjellerup, inédito desde la cuarta jornada y la duda del también escolta Pep Busquets porque no ha trabajado con el equipo durante la semana por un golpe en el gemelo. EFE

