El Barça busca certificar su billete para la Copa frente al colista Granada

Barcelona, 10 ene (EFE).- El Barça buscará este domingo (17:00h CET) en el Palau Blaugrana certificar su billete para la Copa del Rey frente al colista Covirán Granada, que únicamente ha sumado una victoria en lo que va de temporada.

El conjunto azulgrana puede sellar matemáticamente su billete con dos jornadas aún por disputarse de la primera vuelta y asegurar así su presencia en un torneo que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia y al que nunca ha faltado en su historia.

Las cuentas para lograrlo esta jornada son sencillas: una victoria le basta. Incluso perdiendo, el Barça también se clasificaría si el Dreamland Gran Canaria cae este sábado en la pista del Casademont Zaragoza.

Todo apunta a que el billete llegará más pronto que tarde, en una temporada que ha dado un giro radical desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo. Nada que ver con la pasada campaña, cuando el pase a la Copa se decidió a cara o cruz en la última jornada frente al Surne Bilbao Basket.

Por entonces, el técnico era Joan Peñarroya, que este viernes regresó por primera vez al Palau, la que fue su casa una temporada y dos meses hasta su destitución en noviembre de 2025 con un balance de 2-4 en la ACB.

Ahora al frente del Partizan serbio, poco pudo hacer ante un Barça que impuso su poderío interior con Willy Hernangómez (16 puntos y 8 rebotes) y Jan Vesely (14 y 5) como referentes para colocarse como colíder de la Euroliga con 14 victorias, junto al Valencia Basket, el Mónaco y el Hapoel Tel Aviv, este último con un partido menos.

La mejora también se ha trasladado a la competición doméstica. El equipo ha pasado de aquel 2-4 inicial a encadenar ocho victorias consecutivas en la ACB, invicto con Xavi Pascual y situado ahora en la cuarta posición con un balance de 10-4, las mismas victorias que el UCAM Murcia, tercero.

La naturalidad con la que el técnico ha asumido las limitaciones económicas del club, que le impiden reforzarse, se ha traducido en un compromiso firme por potenciar a la plantilla disponible. El primer beneficiado ha sido Tomas Satoransky, al que ya conocía de su anterior etapa y que es su extensión sobre la pista.

La lesión de Will Clyburn (11 puntos de media en ACB), que parecía un contratiempo importante, ha propiciado el crecimiento en las últimas semanas de jugadores como Willy Hernangómez, Miles Norris y Nicolás Laprovittola, todos ellos en un claro momento ascendente que tratarán de prolongar ante el rival más débil del campeonato.

Y es que este domingo aterrizará en el Palau Blaugrana un Covirán Granada que nunca ha logrado ganar al Barça a domicilio y que llega tras caer ante el penúltimo clasificado, el San Pablo Burgos (90-107), un tropiezo que precipitó la dimisión de su entrenador, Ramón Díaz.

Con su hasta ahora segundo, Arturo Ruiz, al frente, el escenario no parece el más propicio para sumar su segunda victoria en quince jornadas y mantener viva la esperanza de la permanencia, que marca el MoraBanc Andorra con cuatro triunfos.

Aun así, sin nada que perder, el conjunto andaluz se aferra al impacto de su último refuerzo, el ala-pívot Amar Alibegovic, autor de 17 puntos en ese último encuentro, para intentar la machada y romper el invicto azulgrana en la ACB. EFE

