Diego Ocampo: “El partido ante el Breogán ha sido una montaña rusa de emociones”

Manresa (Barcelona), 10 ene (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que el partido ante el Breogán "ha sido una montaña rusa de emociones”, tras ganar ante los gallegos por 104-99.

El entrenador local se ha mostrado satisfecho por la sexta victoria de la temporada en la Liga Endesa. “Nuestro segundo cuarto ha sido espectacular, con todo el equipo jugando muy bien. Sin embargo, en la segunda parte han sido ellos los que han dominado y han metido muchos triples”, ha dicho.

“Pese a nuestro dominio inicial, hay que entender que el rival también juega y que era uno de los mejores ataques de la liga. Valoro mucho la victoria porque el Breogán era uno de los equipos de la liga que mejor estaba jugando”, ha añadido.

Por último, Ocampo ha hablado del estado físico de sus jugadores. “Nuestra victoria tiene mucho mérito porque teníamos tres jugadores con molestias, un Ubal con muchos minutos acumulados y un Akobundu que está progresando muy bien estas semanas”, ha zanjado. EFE

jvs/asc