Detenidos dos hombres por un violento atraco frustrado en Águilas (Murcia)

Murcia, 10 ene (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en un salón de apuestas del municipio de Águilas, en la Región de Murcia.

Los hechos han ocurrido el pasado mes de octubre, cuando los asaltantes han accedido al establecimiento encapuchados y en pleno horario comercial.

Según ha informado la Benemérita, tras el atraco se ha iniciado una investigación que se ha prolongado durante varios meses y que ha permitido reconstruir la cronología de los hechos gracias a las declaraciones de testigos y víctimas.

Durante el asalto, uno de los detenidos ha pasado detrás de la barra con la intención de sustraer la caja registradora, mientras el otro ha amenazado con un machete a los clientes y a la dependienta del local.

La rápida actuación de varios clientes ha sido determinante para evitar que el robo se consumara. Uno de ellos se ha abalanzado sobre el atracador armado, iniciándose un forcejeo que ha obligado a los autores a huir del local con la caja registradora. Sin embargo, varios vecinos los han seguido durante la huida, lo que ha provocado que abandonaran la caja y que los agentes hayan podido recuperar la totalidad del dinero.

La operación, denominada Bituti, ha culminado con la identificación, detención y puesta a disposición judicial de los dos atracadores. EFE

