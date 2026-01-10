Coudet: “El Villarreal tiene tanto que minimiza todo lo bueno que hicimos”

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- El técnico del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, señaló este sábado tras la derrota ante el Villarreal que el conjunto castellonense “tiene tanto”, en referencia a la calidad de sus jugadores, que minimiza "todo lo bueno" que hizo su equipo, sobre todo en la primera parte.

“Hicimos un partido bueno, pero es jerarquía pura. Los dos primeros tiros a portería fueron dos golazos”, lamentó el técnico, que se señaló como culpable de la derrota.

“Nos cuesta marcar, es una realidad, pero pienso que hicimos un gran partido a pesar de perder 3-1. Tuvimos más el balón, más disparos a puerta y en todas las estadísticas hemos sido superiores, pero ellos no perdonan porque tienen jugadores muy buenos”, argumentó.

Coudet afirmó que el Alavés ha demostrado que está vivo, pero insistió en que recibió tres goles que son “inevitables ante rivales tan buenos”.

“Salió el partido que planteamos. Vinimos aquí a ganar, no a soportar el partido”, insistió el preparador, que lamentó que el Alavés no consiguiera un segundo gol para darle emoción al tramo final del encuentro. EFE

