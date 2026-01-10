Corberán: “Podríamos haber conseguido algo más, el empate era lo mínimo merecido”

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo que su equipo podría haber conseguido más que un punto ante el Elche este sábado en Mestalla y señaló que el empate es “lo mínimo” que merecían.

“Si analizo el partido, el equipo ha generado un volumen de ocasiones para conseguir marcar, pero no hemos podido aprovechar las opciones que hemos tenido y el rival lo muy poco que nos ha creado ha conseguido meter ese gol que ha hecho que se tuerza y sea más complicado”, analizó en rueda de prensa.

Pero también valoró el esfuerzo de los jugadores: “El equipo no ha dejado de insistir, generar, luchar y pelear. No hemos tenido acierto en lo que hemos generado antes del gol y en lo muy poquito que nos han creado, lo han conseguido”.

“En este momento hay que hablar de puntos, no de merecimiento ni estadísticas. Pero el resultado justo era una victoria. Es un empate que nos sabe a poco porque sabemos la necesidad que tenemos para salir de esa zona de la clasificación”, dijo Corberán.

Preguntado por su continuidad, el míster del Valencia dijo que su objetivo es centrarse “en el siguiente partido nada más” y expresó que entiende las protestas de los valencianistas.

“Entiendo la frustración de la afición porque la dinámica del equipo y los resultados no son los deseados. La reacción de la afición parte de la dinámica de los resultados. Sé de la exigencia de ser entrenador del Valencia y hay que afrontarla”, finalizó. EFE

