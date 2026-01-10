Espana agencias

Consumo alerta de la presencia de fragmentos del molde de fabricación en pandoros

Madrid, 10 ene (EFECOM).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por Italia de la presencia de fragmentos del molde de fabricación en el pandoro de la marca Piaceri Mediterranei, por lo que recomienda a quienes tengan esos dulces de diferentes variedades y fechas de caducidad que no los consuman.

Consumo ha recibido esta notificación de las autoridades sanitarias italianas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea y, según la información disponible, la distribución inicial ha sido en Madrid y Cataluña, aunque no es descartable que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. EFECOM

