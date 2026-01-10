CC rechaza los "favores políticos” en la nueva financiación autonómica y se opondrá a ella

Las Palmas de Gran Canaria, 10 ene (EFE).- El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha rechazado los "favores políticos" otorgados en el nuevo modelo de financiación autonómica y ha anunciado que su partido se opondrá "de manera política y jurídica si hace falta".

"Vamos a defender los intereses de los canarios por todas las vías, como ya lo hicimos con el drama migratorio, de manera jurídica y de manera política", ha apuntado Toledo a los medios tras el Consejo Político Nacional de CC celebrado este sábado.

"No conocemos la letra pequeña, y no podemos hablar en detalle, porque no sabemos qué es lo que ocurre", ha señalado.

Pero si se cumple "lo que se ha dicho del principio de ordinalidad", supone "un choque de frente con el artículo 138 y el artículo 2 de la Constitución y con cualquier principio ideológico socialdemócrata", según Toledo.

Conlleva "romper cualquier cuestión de redistribución para que los distintos pueblos que conformamos el Estado español podamos vivir en igualdad y en equidad", más aún en el caso de Canarias, que "está a 2.000 kilómetros de distancia de donde se toman las decisiones".

Si, como se ha dicho, "los canarios vamos a perder más de 400 millones de euros, el Partido Socialista debe saber que nos va a tener enfrente".

Y en caso de que el PSOE esté a favor de que a Canarias "le quiten 400 millones de euros para poder seguir haciendo favores políticos a otra comunidad autónoma, tendrá que dar las explicaciones pertinentes", además de ser "una manera difícil de empezar las negociaciones del marco de financiación autonómica". EFE

