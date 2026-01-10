Espana agencias

Carlos Martín: "Creo que encajo en el Rayo y puedo aportar mucho"

Madrid, 10 ene (EFE).- Carlos Martín, nuevo delantero del Rayo Vallecano, afronta su nueva etapa en el equipo madrileño convencido de "encajar" en el esquema de Iñigo Pérez para "aportar mucho" a los objetivos marcados por el club en las tres competiciones en las que andan inmersos.

El futbolista madrileño, de 23 años, ha llegado al Rayo en este mercado de invierno cedido por el Atlético de Madrid, club al que regresó el pasado verano tras sus cesiones al Alavés (27 partidos, con dos goles y dos asistencias el pasado curso) y un año antes al Mirandés, en el que marcó 15 dianas, además de dar tres pases decisivos.

"Me ha acogido muy bien todo el grupo y me siento cómodo. Me han hecho todo muy fácil para integrarme mejor”, dijo Carlos Martín, que declaró que su llegada al Rayo y su posterior debut en Copa del Rey frente al Granada fue "todo muy rápido".

“Estoy contento de poder debutar con esta camiseta y este equipo y además por el resultado y pasar de ronda", apuntó el atacante madrileño, que desveló que su incorporación al Rayo se intentó el pasado verano.

"Es un club importante y creo que encajó con mis cualidades. Creo que puedo ayudar y aportar mucho y estoy seguro que lograremos los objetivos. Sé que hay mucho nivel en este equipo pero daré todo por esta camiseta para conseguir los objetivos. Estamos vivos en las tres competiciones y lucharemos por todas ellas”, manifestó.

“A nivel personal puedo mostrar mucho trabajo y polivalencia, puesto que puedo ayudar al equipo de extremo izquierdo, derecho, mediapunta o delantero. Donde diga el entrenador porque lo que quiero es lograr los objetivos que nos propondremos y crecer a nivel personal y profesional. Estoy seguro que lo voy a conseguir”, concluyó. EFE

