Carlos Goñi: “Ningún artista sabe si lo que está grabando será un éxito”

Fermín Cabanillas

Sevilla, 10 ene (EFE).- El cantante Carlos Goñi, líder de ‘Revólver’, llega con su banda este domingo a Sevilla, dentro de la gira por los treinta años de "Eldorado", el disco que asentó el sonido característico del grupo, y asegura, en una entrevista con EFE, que ningún artista puede decir “que va a grabar un éxito, porque eso nadie lo sabe”.

Y lo hace a punto de subirse a las tablas del Cartuja Center, el mayor teatro de la provincia sevillana, con unas 2.400 butacas, en una gira a la que le quedan dos fechas, la de mañana y la de Barcelona el 5 de febrero, y que, aunque repasa un disco de hace tres décadas, “no provoca nada de nostalgia ni melancolía”, porque son canciones que ha “manoseado” durante toda su vida: “Tienen 30 años, pero yo no las veo con 30 años”.

Puede que influya en esa sensación el hecho de que define así su vida actual: “Estoy en el mejor momento, no lo cambiaría por nada”, y con esa sensación asegura que le fascina la historia, pero solo mira hacia atrás “para no cometer los mismos errores”.

El espectáculo que lleva este domingo al Cartuja Center tiene más de dos horas y media de rock en directo y, vista la experiencia de la gira, entre el público estarán tanto coetáneos del cantante (Madrid, 1961) como jóvenes que no habían nacido cuando 'Eldorado' salió a la venta cinco años antes de la llegada del euro.

"Me sorprende de una forma maravillosa que vaya a verme gente de veintitantos y de sesenta y tantos, es la leche”, confiesa.

Y recuerda que, cuando ha ido a ver en directo a artistas como Bruce Springsteen o ZZ Top “se ve entre el público a un impresionante abanico de edades” y afirma que él mismo quería que pasase eso en sus conciertos.

Al analizar el lanzamiento de su próximo disco, explica que intenta hacer las mejores canciones posibles “porque nadie puede decir que lo que está grabando es un éxito”, además de que -admite- trabaja sus canciones “bajo el dictado del corazón”, porque la moda le da “bastante igual”.

“Entiendo que cualquier artista tiene que poner su propuesta encima de la mesa sin tener en cuenta nada más”, afirma Goñi, que confiesa que escribe “con el máximo amor y la dedicación posible” porque no sabe “escribir un éxito, solo hacer canciones”.

Asegura que “en el próximo disco hay canciones mas complicadas de escribir” y afirma que está terminando "el que es el mejor disco" de toda su carrera.

"Casi puedo decir que me quedaría a gusto si no grabo nada más”, apunta.

Carlos Goñi se alegra de tocar en teatros, en salas donde el público es menos numeroso, “donde se gana muchísimo menos dinero, pero se está tan bien”, y sostiene que “con los años” cada vez le gustan menos los sitios grandes, porque los teatros “son sitios maravillosos, donde no tienes a un idiota que te tire la bebida encima”.

En este sentido, abunda en que intenta tocar en esos sitios donde él mismo iría a ver a los artistas que le gustan y explica que la canción que da título al disco y a la gira “habla de que los padres también tienen derecho a buscar su propio Eldorado porque los hijos no son el único fin de ser una mujer o un hombre”. EFE

fcs/avl/nam

(Foto)