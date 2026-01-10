Espana agencias

Carlos Goñi: “Ningún artista sabe si lo que está grabando será un éxito”

Guardar

Fermín Cabanillas

Sevilla, 10 ene (EFE).- El cantante Carlos Goñi, líder de ‘Revólver’, llega con su banda este domingo a Sevilla, dentro de la gira por los treinta años de "Eldorado", el disco que asentó el sonido característico del grupo, y asegura, en una entrevista con EFE, que ningún artista puede decir “que va a grabar un éxito, porque eso nadie lo sabe”.

Y lo hace a punto de subirse a las tablas del Cartuja Center, el mayor teatro de la provincia sevillana, con unas 2.400 butacas, en una gira a la que le quedan dos fechas, la de mañana y la de Barcelona el 5 de febrero, y que, aunque repasa un disco de hace tres décadas, “no provoca nada de nostalgia ni melancolía”, porque son canciones que ha “manoseado” durante toda su vida: “Tienen 30 años, pero yo no las veo con 30 años”.

Puede que influya en esa sensación el hecho de que define así su vida actual: “Estoy en el mejor momento, no lo cambiaría por nada”, y con esa sensación asegura que le fascina la historia, pero solo mira hacia atrás “para no cometer los mismos errores”.

El espectáculo que lleva este domingo al Cartuja Center tiene más de dos horas y media de rock en directo y, vista la experiencia de la gira, entre el público estarán tanto coetáneos del cantante (Madrid, 1961) como jóvenes que no habían nacido cuando 'Eldorado' salió a la venta cinco años antes de la llegada del euro.

"Me sorprende de una forma maravillosa que vaya a verme gente de veintitantos y de sesenta y tantos, es la leche”, confiesa.

Y recuerda que, cuando ha ido a ver en directo a artistas como Bruce Springsteen o ZZ Top “se ve entre el público a un impresionante abanico de edades” y afirma que él mismo quería que pasase eso en sus conciertos.

Al analizar el lanzamiento de su próximo disco, explica que intenta hacer las mejores canciones posibles “porque nadie puede decir que lo que está grabando es un éxito”, además de que -admite- trabaja sus canciones “bajo el dictado del corazón”, porque la moda le da “bastante igual”.

“Entiendo que cualquier artista tiene que poner su propuesta encima de la mesa sin tener en cuenta nada más”, afirma Goñi, que confiesa que escribe “con el máximo amor y la dedicación posible” porque no sabe “escribir un éxito, solo hacer canciones”.

Asegura que “en el próximo disco hay canciones mas complicadas de escribir” y afirma que está terminando "el que es el mejor disco" de toda su carrera.

"Casi puedo decir que me quedaría a gusto si no grabo nada más”, apunta.

 Carlos Goñi se alegra de tocar en teatros, en salas donde el público es menos numeroso, “donde se gana muchísimo menos dinero, pero se está tan bien”, y sostiene que “con los años” cada vez le gustan menos los sitios grandes, porque los teatros “son sitios maravillosos, donde no tienes a un idiota que te tire la bebida encima”.

En este sentido, abunda en que intenta tocar en esos sitios donde él mismo iría a ver a los artistas que le gustan y explica que la canción que da título al disco y a la gira “habla de que los padres también tienen derecho a buscar su propio Eldorado porque los hijos no son el único fin de ser una mujer o un hombre”. EFE

fcs/avl/nam

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos dos hombres por un violento atraco frustrado en Águilas (Murcia)

Infobae

Hansi Flick: “Tengo buenas sensaciones”

Infobae

Urtasun tacha a Feijóo de "mentiroso compulsivo" por su declaración judicial sobre la dana

Infobae

Svitolina-Jovic y Eala-Wang, semifinales en Auckland

Infobae

Badalona acogerá la Final a Cuatro de la Liga de Campeones entre el 7 y el 9 de mayo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los agricultores catalanes critican el

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España