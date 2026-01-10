Espana agencias

Butragueño, premiado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

Madrid, 10 ene (EFE).- La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido un reconocimiento especial en el marco de los Premios APDM 2025 al exfutbolista y actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, por su "excelencia deportiva, responsabilidad institucional y respeto permanente a la labor periodística" desde hace años.

La distinción, de carácter personal, destaca de Butragueño haber protagonizado una carrera deportiva "excepcional y, de manera muy significativa", su trato con la prensa y la APDM, informa este sábado esta asociación en un comunicado.

Esta entidad recuerda que el exfutbolista, a lo largo de su trayectoria, ha sido interlocutor institucional del Real Madrid CF con "elegancia, respeto y cercanía hacia los medios de comunicación".

"Ha demostrado siempre un profundo conocimiento del valor del periodismo deportivo y un talante dialogante que le ha granjeado el respeto unánime de la profesión (...) Un profesional que ha sabido ejercer como puente entre el deporte y los medios, facilitando la labor informativa, dignificando la relación institucional y contribuyendo a un clima de entendimiento basado el respeto profesional", añade la nota.

La gala de entrega de los Premios APDM 2025, que cumplen diez años desde su creación, tendrá lugar el próximo día 26 en Madrid. EFE

