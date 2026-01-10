Espana agencias

Bordalás, cuando el lápiz se acaba

Guardar

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 10 ene (EFE).- A José Bordalás se le acaba el tiempo en el Getafe. La situación del club azulón no invita a sentarse con su presidente, Ángel Torres, y abordar la renovación de su contrato. Finaliza en junio de 2026 y todo indica que su ciclo está más cerca del final que de una continuidad para seguir en el banquillo y sacar partido a una plantilla escasa y con pocos recursos.

La derrota del Getafe este viernes frente a la Real Sociedad (1-2) con un tanto de Mikel Aramburu en el minuto 96 mostró la cara más amarga de Bordalás. Agotado por la situación que vive su equipo y visiblemente superado por un contexto que no controla,lanzó una reflexión con la que evidenció que el final de su segunda, y probablemente última etapa, está cerca.

"Alicaído no, estoy triste. Es una realidad. No me merezco lo que se está haciendo. Soy un entrenador al que siempre se le ha etiquetado de sacar rendimiento. Pero el lápiz, cuando le sacas punta, al final se acaba. El lápiz nos lo hemos comido, ya no queda lápiz. Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie".

La realidad es que Bordalás, desde principio de curso, ha tenido que gestionar una plantilla a todas luces escasa: sólo tiene 20 fichas de 25 posibles, algo que no ocurre en ningún otro club de la categoría. Y para las tres primeras jornadas, no pudo inscribir a cinco jugadores por el límite salarial: Kiko Femenía, Neyou, Sancris, Javi Muñoz, Juanmi y Abqar.

Aún así, sacó petróleo con alineaciones de circunstancias tras conseguir seis puntos de nueve posibles después de ganar al Celta (0-2) y al Sevilla (1-2). En un arranque que sostiene hoy su posición en la tabla, la cesión con opción de compra de Christantus Uche al Crystal Palace, su mejor jugador en esos momentos, le permitió contar con los futbolistas que estaban en barbecho.

Sin embargo, la plantilla estaba diseñada con pinzas, porque cualquier baja podía hacer un roto en las alineaciones. Bordalás, durante toda la primera vuelta, tuvo que inventarse parches para cubrir huecos. Pero frente a la Real Sociedad, la situación tocó fondo con seis ausencias (Borja Mayoral, Davinchi, Kamara, Abqar, Djené y Duarte), entre ellas todos los centrales de la plantilla.

El técnico del Getafe tuvo que rellenar la convocatoria con ocho chicos del filial. En el once, dos laterales como Juan Iglesias y Nyom actuaron de centrales; un canterano, Mestanza, apareció por el centro del campo; y jugó sin delanteros con un mediocentro, Mario Martín, en la punta de ataque. Una situación que va más allá de la imaginación táctica y roza la supervivencia.

Y mientras, de los refuerzos, ni rastro. El Getafe tiene problemas para fichar porque los 20 millones que debería recibir por Uche son intangibles. Para que se haga efectiva la venta de forma automática, debe jugar diez partidos como titular, una cifra aún lejana. Y parece que el Crystal Palace no está dispuesto a comprar al nigeriano cuando acabe la temporada.

Sin ese dinero, las cuentas no cuadran; y LaLiga es estricta con el límite salarial. Pero hay una rendija para la esperanza. Ambas partes se reunieron esta semana y si hay ventas de jugadores con fichas altas, podrían llegar nuevos refuerzos. Juanmi, Neyou y Duarte, son candidatos a salir para abrir las puertas a nombres como Dani Rodríguez o el 'Chimy' Ávila.

Pero eso, de momento, no es una realidad y las jornadas pasan mientras el Getafe se desangra. Aún está en la mitad de la tabla, vive de su buen inicio de curso, pero las sensaciones no son nada buenas. El equipo parece agotado, a Bordalás le queda poco por exprimir y una cosa es sacar rendimiento y otra, muy distinta, hacer magia de forma permanente.

Se huele un fin de ciclo. Bordalás, el técnico que ascendió al Getafe, que le sostuvo en Primera en seis ocasiones y que incluso paseó su nombre por Europa, parece haber llegado al límite de lo que podía dar al club y de lo que el club podía darle a él.

Hasta cinco jugadores también finalizan su contrato en junio. Soria, Djené, Juan Iglesias, Diego Rico y el citado Duarte, están pendientes de una llamada para renovar. Los tres primeros crecieron bajo el manto de Bordalás. Djené suma nueve temporadas, Soria ocho e Iglesias siete. Como su entrenador, también ellos parecen formar parte de una etapa que se apaga.

Y posiblemente la de otros dos pilares, Mauro Arambarri y Luis Milla, dos de sus jugadores más valiosos. Aún tienen contrato más allá de 2026, pero el Getafe acostumbra a vender a lo largo de cada temporada a alguno de sus futbolistas más valiosos para hacer caja. Pasó con Alderete, con Enes Ünal o con Mathías Olivera. Si el club quiere ingresar dinero, el momento es ahora.

Con todos esos nombres en el aire, incluido el del entrenador, el presente del Getafe en estos momentos es una incógnita. Vive del milagro casi cada fin de semana, pero eso no siempre es sinónimo de éxito.

Bordalás hará todo lo posible para mantener a su equipo, pero su etapa en el club azulón tiene pinta de llegar a su final. Todo puede pasar, pero hace no mucho, en fechas cercanas a la Navidad, respondió a su presidente cuando éste bromeó con que su entrenador no conocía el idioma de Shakespeare: "Trasladar a todo el mundo que tanto mi staff como yo hablamos inglés".

Quizá no sólo sea una anécdota. La Premier League sería un buen destino si el ciclo en el Getafe finaliza en junio. Y es que, cuando el lápiz se acaba, tal vez toque empezar a escribir en otro sitio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La producción industrial de México cae el 0,8 % anual en noviembre, pese a repunte mensual

Infobae

Edmundo González lamenta que "no se ha alcanzado el 1 % de las excarcelaciones anunciadas"

Infobae

La CE anuncia una ayuda de 620 millones para Siria y reanuda su cooperación económica

Infobae

La Iglesia cree que el papa agradece a Canarias "ser frontera, pero sobre todo acogida"

Infobae

Comienza la demolición de la última planta del edificio de la explosión de gas de Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere una niña de 10

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España