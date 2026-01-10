Australia sorprende a Kenia y Etiopía con el oro mundial en el relevo mixto de cross

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Australia, liderada por Jessica Hull, subcampeona olímpica en París 2024 de 1.500 metros, sorprendió en el relevo mixto a las dos principales favoritas, Kenia y Etiopía, y se llevó el oro por equipos en los Mundiales de cross que se disputan en Tallahassee (Estados Unidos).

El relevo australiano formado por Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey y Jessica Hull firmó en la meta, tras recorrer ocho kilómetros, un tiempo de 22:23, aventajando en tres segundos al equipo francés (22:26) y en once al etíope (22:34), que se llevó el bronce.

Ningún equipo era más rápido basándose en los tiempos de 1.500 metros pero la adaptación de la pista al campo a través hacía surgir las dudas sobre el potencial de Australia para ganar, sobre todo en un circuito exigente con algunas cuestas.

Hoaer y Anstey, residentes en Estados Unidos y con experiencia en carreras de cross en el país, rindieron a un gran nivel junto a Linden Hall, también conocedora del circuito de campo a través nacional al estudiar hace años en la Universidad de Florida. Hull, con el liderazgo que se presuponía, completó el cuarteto, que mejoró el bronce de 2023 en Bathurst, dónde ejercieron de anfitriones.

Kenia, que defendía el título de relevos mixtos con un equipo que incluyó al medallista de bronce mundial de 1.500, Reynold Cheruiyot, y a Purity Chepkirui y Kyumbe Munguti, que formaron parte del equipo ganador de la medalla de oro en Belgrado hace dos años, no estuvo a la altura de las expectativas y concluyó cuarto con 22:42.

En esta modalidad del relevo mixto solo compitieron quince equipos representando a quince países: Australia, Canadá, China, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, India, Kenia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Estados Unidos.

El último en llegar a meta fue México con un tiempo de 25:11 y un equipo formado por Israel Tinajero, María Fernanda Medina, Roberto Ángel Márquez y Verónica Ángel.

Esta es la tercera vez que los Mundiales de Cross se disputan en Estados Unidos, tras las ediciones de Nueva York en 1984 y Boston en 1992. En este caso la carrera se disputó en el circuito del Parque Regional Apalachee, inspirado en el paisaje natural de Florida.

Esta fue la quinta vez que, dentro de los Mundiales de cross, se disputa la modalidad de relevos mixtos. En las anteriores cuatro el dominio fue completamente africano con tres oros de Kenia y uno de Etiopía. EFE