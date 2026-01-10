Asociación de Jugadoras de la WNBA acusa a la liga por "perjudicar" su presente y futuro

Chicago (EE.UU.), 9 ene (EFE).- La Asociación de Jugadoras de la WNBA (WNBPA) confirmó en un comunicado que no alcanzaron un acuerdo con la liga para el nuevo convenio colectivo antes de que venciera el plazo de la medianoche de este viernes y acusó a la WNBA por perjudicar el presente y futuro de las jugadoras.

"Pese a demostrar nuestra voluntad de ceder algo para llegar a un acuerdo, la WNBA y sus equipos no han mostrado el mismo espíritu ni la misma seriedad en la mesa de negociación. En cambio, han seguido decididos a infravalorar las contribuciones de las jugadoras, desestimar sus preocupaciones y dejar que el tiempo se agote", escribió la WNBAPA en una nota oficial.

El convenio colectivo expiraba el 31 de octubre, pero se acordó extenderlo hasta este viernes. Todavía sin acuerdo, las negociaciones continuarán, pero las jugadoras podrían entrar en huelga o la liga poner en marcha un cierre patronal en caso de desacuerdos.

"Las tácticas de la liga perjudican a las jugadoras actuales y futuras y marginan a las personas que sostienen el juego en comunidades de todo el país. Esta actitud equivocada no funcionará. Frente a las acciones de la liga y de los equipos, las jugadoras siguen firmes, sin miedo y decididas en su compromiso de hacer lo necesario para asegurar un nuevo convenio verdaderamente transformador", se lee en la nota de la WNBAPA.

"Este acuerdo debe incluir un sistema salarial vinculado a una participación significativa en los ingresos, que no existirían sin el trabajo de las jugadoras, establecer condiciones laborales profesionales y exigir protecciones que honren a las jugadoras que construyeron esta liga y preparen a la próxima generación para el éxito", añade el comunicado.

Las jugadoras reclaman un sistema similar al de la NBA, donde los salarios y el límite salarial estén vinculados directamente a los ingresos totales de la liga.

El sindicato ha propuesto un sistema en el que las jugadoras reciban alrededor del 30 % de los ingresos brutos, mientras que la liga propuso un 15 % neto, según la cadena ESPN.

Además, la patronal ha ofrecido un salario máximo base un millón de dólares, subiendo el promedio a medio millón, pero las jugadoras lo consideran insuficiente. El sueldo máximo en el último convenio era de casi 250.000 dólares. EFE