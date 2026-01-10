Espana agencias

Asociación de Jugadoras de la WNBA acusa a la liga por "perjudicar" su presente y futuro

Guardar

Chicago (EE.UU.), 9 ene (EFE).- La Asociación de Jugadoras de la WNBA (WNBPA) confirmó en un comunicado que no alcanzaron un acuerdo con la liga para el nuevo convenio colectivo antes de que venciera el plazo de la medianoche de este viernes y acusó a la WNBA por perjudicar el presente y futuro de las jugadoras.

"Pese a demostrar nuestra voluntad de ceder algo para llegar a un acuerdo, la WNBA y sus equipos no han mostrado el mismo espíritu ni la misma seriedad en la mesa de negociación. En cambio, han seguido decididos a infravalorar las contribuciones de las jugadoras, desestimar sus preocupaciones y dejar que el tiempo se agote", escribió la WNBAPA en una nota oficial.

El convenio colectivo expiraba el 31 de octubre, pero se acordó extenderlo hasta este viernes. Todavía sin acuerdo, las negociaciones continuarán, pero las jugadoras podrían entrar en huelga o la liga poner en marcha un cierre patronal en caso de desacuerdos.

"Las tácticas de la liga perjudican a las jugadoras actuales y futuras y marginan a las personas que sostienen el juego en comunidades de todo el país. Esta actitud equivocada no funcionará. Frente a las acciones de la liga y de los equipos, las jugadoras siguen firmes, sin miedo y decididas en su compromiso de hacer lo necesario para asegurar un nuevo convenio verdaderamente transformador", se lee en la nota de la WNBAPA.

"Este acuerdo debe incluir un sistema salarial vinculado a una participación significativa en los ingresos, que no existirían sin el trabajo de las jugadoras, establecer condiciones laborales profesionales y exigir protecciones que honren a las jugadoras que construyeron esta liga y preparen a la próxima generación para el éxito", añade el comunicado.

Las jugadoras reclaman un sistema similar al de la NBA, donde los salarios y el límite salarial estén vinculados directamente a los ingresos totales de la liga.

El sindicato ha propuesto un sistema en el que las jugadoras reciban alrededor del 30 % de los ingresos brutos, mientras que la liga propuso un 15 % neto, según la cadena ESPN.

Además, la patronal ha ofrecido un salario máximo base un millón de dólares, subiendo el promedio a medio millón, pero las jugadoras lo consideran insuficiente. El sueldo máximo en el último convenio era de casi 250.000 dólares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco detenidos en Linares (Jaén) tras un tiroteo en la vía pública y tráfico de drogas

Infobae

Detenidos dos albaneses que custodiaban un alijo de hachís con armas Kalashnikov en Cádiz

Infobae

Ecologistas llevan a los tribunales el proyecto 'Stelarium Ávila Center' previsto en una zona "protegida" de Gredos

El colectivo ambiental recurre a la vía judicial tras la autorización de un complejo turístico en pleno corazón del Parque Regional de Gredos, sin evaluación ambiental previa y con financiación europea, advirtiendo de un riesgo legal y ecológico relevante

Infobae

Un juez pregunta al fiscal si investiga a Zapatero por sus vínculos con Maduro

Infobae

David Martín: "En el deporte de élite, si no te reinventas, te vas para atrás"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España