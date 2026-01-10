Arce, Carro, Fontes y Gaitán lideran la élite española en Jaén

Jaén, 10 ene (EFE).- Daniel Arce, Fernando Carro, Ignacio Fontes y Óscar Gaitán encabezarán la participación española en la 43 edición de la Carrera Urbana Noche de San Antón, que se disputará el próximo sábado en Jaén, en una cita que contará también con la presencia de los grandes nombres internacionales, entre ellos los cabezas de cartel, el marroquí Soufiane El Bakkali y el keniano Benson Kipruto.

El burgalés Daniel Arce llega a la prueba tras ser finalista en los Juegos de París 2024 en los 3.000 obstáculos, distancia en la que logró el bronce en el Europeo de Múnich 2022 y un quinto puesto en Roma en 2024.

Su palmarés incluye además dos títulos consecutivos de campeón de España y la novena posición en el Mundial de Budapest 2023. En la última temporada, fue sexto en Madrid con un tiempo de 30:12.

El madrileño Fernando Carro, ganador de la San Antón en 2020 con la octava mejor marca del circuito homologado (29:29), llega con una amplia trayectoria internacional. Subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos en 2018 y tres veces campeón de España en la disciplina (2018, 2019 y 2020), Carro se alzó también con el oro nacional en media maratón en 2022.

Entre sus otros logros destacan el segundo puesto en el Europeo de Berlín, el cuarto en el Mundial de 2018 y el récord español de 10K en ruta de 2020.

Otro de los grandes favoritos es el granadino Ignacio Fontes, dos veces ganador de la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo de Jaén (2022 y 2025), campeón de España de 'Short Track' en 1.500 metros en 2023 y finalista en los Juegos de Tokio 2020 y en el Mundial de Oregón 2022 en la misma distancia.

En la última edición de la San Antón fue quinto y tercer mejor español, consolidando su posición entre los mejores corredores nacionales.

Completando la representación española estará el joven extremeño Óscar Gaitán, joven promesa de 19 años que llega tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Cross Country sub 20 en Portugal en diciembre de 2025, y un cuarto puesto continental en los 5.000 metros en Tampere (Finlandia) y, además, es campeón de España sub-20 en los 3.000 metros y los 5.000 metros, entre otros títulos nacionales. EFE

