Espana agencias

Arce, Carro, Fontes y Gaitán lideran la élite española en Jaén

Guardar

Jaén, 10 ene (EFE).- Daniel Arce, Fernando Carro, Ignacio Fontes y Óscar Gaitán encabezarán la participación española en la 43 edición de la Carrera Urbana Noche de San Antón, que se disputará el próximo sábado en Jaén, en una cita que contará también con la presencia de los grandes nombres internacionales, entre ellos los cabezas de cartel, el marroquí Soufiane El Bakkali y el keniano Benson Kipruto.

El burgalés Daniel Arce llega a la prueba tras ser finalista en los Juegos de París 2024 en los 3.000 obstáculos, distancia en la que logró el bronce en el Europeo de Múnich 2022 y un quinto puesto en Roma en 2024.

Su palmarés incluye además dos títulos consecutivos de campeón de España y la novena posición en el Mundial de Budapest 2023. En la última temporada, fue sexto en Madrid con un tiempo de 30:12.

El madrileño Fernando Carro, ganador de la San Antón en 2020 con la octava mejor marca del circuito homologado (29:29), llega con una amplia trayectoria internacional. Subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos en 2018 y tres veces campeón de España en la disciplina (2018, 2019 y 2020), Carro se alzó también con el oro nacional en media maratón en 2022.

Entre sus otros logros destacan el segundo puesto en el Europeo de Berlín, el cuarto en el Mundial de 2018 y el récord español de 10K en ruta de 2020.

Otro de los grandes favoritos es el granadino Ignacio Fontes, dos veces ganador de la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo de Jaén (2022 y 2025), campeón de España de 'Short Track' en 1.500 metros en 2023 y finalista en los Juegos de Tokio 2020 y en el Mundial de Oregón 2022 en la misma distancia.

En la última edición de la San Antón fue quinto y tercer mejor español, consolidando su posición entre los mejores corredores nacionales.

Completando la representación española estará el joven extremeño Óscar Gaitán, joven promesa de 19 años que llega tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Cross Country sub 20 en Portugal en diciembre de 2025, y un cuarto puesto continental en los 5.000 metros en Tampere (Finlandia) y, además, es campeón de España sub-20 en los 3.000 metros y los 5.000 metros, entre otros títulos nacionales. EFE

jmd/agr/apa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El buque escuela 'Elcano' visitará diez puertos en su crucero de instrucción por el Caribe y costa este de EEUU

Un emblemático bergantín zarpa de Cádiz rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos, transportando a decenas de guardiamarinas que cursarán formación durante siete meses e impulsarán productos y cultura de Andalucía a escala internacional

El buque escuela 'Elcano' visitará

Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

Santiago Abascal urgió al líder del Partido Popular a modificar su postura respecto a Donald Trump y a replantear políticas globales, al tiempo que lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y reclamó el fin de acuerdos con el socialismo

Abascal pide a Feijóo que

Baldoví tacha de "mentiroso" a Feijóo tras su declaración en el juzgado por la dana y le reprocha "falta de humanidad"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, arremetió contra Alberto Núñez Feijóo tras su comparecencia como testigo por la gestión de la dana, acusándolo de engañar a los familiares de víctimas y de carecer de empatía

Baldoví tacha de "mentiroso" a

El domingo habrá estabilidad, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Infobae

Pellegrini: "El punto nos sabe a poco"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra que la

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España