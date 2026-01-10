Anthony Davis se enfrenta a varios meses de baja por una lesión en la mano izquierda

Chicago (EE.UU.), 9 ene (EFE).- Anthony Davis, pívot de los Dallas Mavericks, podría perderse varios meses de temporada NBA por una lesión en los ligamentos de la mano izquierda, informó este viernes la cadena ESPN.

Davis se lesionó el jueves en la derrota de su equipo contra los Utah Jazz y se someterá a nuevos exámenes en los próximos días para decidir si será necesaria una operación.

De pasar por el quirófano, Davis estará varios meses de baja.

El pívot, que formó parte de la operación que llevó a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers el año pasado, promedia 20.1 puntos y 11.4 rebotes por partido en esta temporada con los Mavs. EFE