Ante Budimir: "Si no disparas entre los tres palos no puedes ganar el partido"

Girona, 10 ene (EFE).- El delantero del Osasuna Ante Budimir ha lamentado después de la derrota de este sábado en Girona (1-0) que el conjunto rojillo ha merecido "mucho más" y ha sido "mejor equipo", pero ha lamentado: "si no disparas entre los tres palos, yo el primero, no puedes ganar el partido".

El atacante croata ha admitido en los micrófonos de 'Movistar LaLiga' que le da "mucha pena" la derrota final porque en la primera parte el Osasuna ha pasado "por encima" del Girona y ha tenido "muchas llegadas, pero no hemos estado precisos".

"Es inexplicable. Ellos se han acercado una vez en todo el primer tiempo y han metido un gol de tacón y nosotros no hemos tirado ni entre los tres palos", ha recordado.

A pesar de la derrota, Budimir ha asegurado que no tiene "ninguna preocupación" y que no hay que "volverse locos" porque "el equipo entrena muy bien".

"Y estamos contentos, pero en el fútbol hay que ganar", apuntó.

"No hemos ganado, pero la mentalidad tiene que ser esta: ir a por el rival", ha concluido. EFE

