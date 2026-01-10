Almada: La sensación es de amargura porque empataron con partido ya controlado

Oviedo, 10 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, explicó que "la sensación es de amargura" porque el empate del Betis llegó cuando, según el uruguayo, los azules tenían controlado el partido.

"Se nos escapó el partido en una acción que tiran el balón al área porque no nos podían desbordar. La acción es polémica, y a mí me parece falta de Lo Celso a Carmo, aunque el empujón sea más fuerte o débil", comentó el técnico azul al ser preguntado por el tanto que supuso el empate verdiblanco.

A pesar de que el Oviedo cierra la primera vuelta del campeonato con solo 13 puntos y está, de momento, a cinco de la permanencia, Almada aseguró que es "optimista" de cara a la segunda vuelta y cree que el equipo "puede revertir la situación".

"Sé que el club está buscando refuerzos, precisamos variantes, sobre todo ofensivas, para hacer más daño a los rivales. Algunas de esas opciones están más cerca y otras más lejos", concluyó Guillermo Almada. EFE

