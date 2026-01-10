Espana agencias

Alex Len: "Tenemos que estar preparados para un partido complicado en Andorra”

Guardar

Madrid, 10 ene (EFE).- Alex Len, pívot ucraniano del Real Madrid, consideró en la víspera de la visita al MoraBanc Andorra en la decimoquinta jornada de la Liga Endesa que el equipo blanco deberá estar preparado para un partido "complicado" en el Principado.

"Es un partido importante. Tenemos encuentros difíciles por delante, también contra equipos de Euroliga, y es importante empezar bien. Es un partido complicado antes de ir a Valencia en la próxima jornada. Tenemos que ganar para mantenernos en los primeros puestos" dijo a la televisión oficial del Real Madrid.

A su juicio, su próximo rival jugará "con más agresividad" tras perder sus últimos cuatro partidos en la competición doméstica.

El entrenador del líder de la liga, Sergio Scariolo, ha hecho esta semana "gran énfasis" en que tendrán que jugar bien defensivamente en Andorra. "Nos hemos concentrado para hacer una buena defensa. Tenemos que estar como en los últimos partidos", añadió.

Para Alex Len es "muy importante" seguir sumando triunfos para mantenerse en lo más alto de la tabla. "Vamos a enfrentarnos al Valencia Basket después y es importante llegar en el primer puesto”, concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Acedo (PP) reclama fronteras firmes en la UE en España "en especial en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla"

La portavoz nacional popular Sofía Acedo urge al Gobierno a implementar una estrategia que mejore el control migratorio en zonas especialmente vulnerables, subrayando la importancia de la legalidad, la seguridad y la integración regulada para proteger a la ciudadanía

Acedo (PP) reclama fronteras firmes

El PSdeG da por cerrada la crisis de las denuncias de acoso en un comité en el que Besteiro apela a la unidad

La agrupación gallega del partido socialista zanjó las controversias internas durante una asamblea marcada por llamados a fortalecer la cohesión, tras debatirse gestiones y consecuencias de los recientes casos investigados, así como las críticas relacionadas con el liderazgo de Besteiro

El PSdeG da por cerrada

Muere un hombre en una calle de San Pedro del Pinatar (Murcia) con signos de asfixia

Infobae

El PP defiende que "con más recursos" y cooperación europea "es posible el control migratorio"

Con el foco puesto en la necesidad de fortalecer las fronteras europeas, referentes del partido señalaron deficiencias en las políticas actuales y urgieron a aprovechar nuevas normativas y recursos para hacer frente al desafío migratorio en España

El PP defiende que "con

Comienzan a demoler la última planta del edificio de la explosión de gas de Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”