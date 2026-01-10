Alex Len: "Tenemos que estar preparados para un partido complicado en Andorra”

Madrid, 10 ene (EFE).- Alex Len, pívot ucraniano del Real Madrid, consideró en la víspera de la visita al MoraBanc Andorra en la decimoquinta jornada de la Liga Endesa que el equipo blanco deberá estar preparado para un partido "complicado" en el Principado.

"Es un partido importante. Tenemos encuentros difíciles por delante, también contra equipos de Euroliga, y es importante empezar bien. Es un partido complicado antes de ir a Valencia en la próxima jornada. Tenemos que ganar para mantenernos en los primeros puestos" dijo a la televisión oficial del Real Madrid.

A su juicio, su próximo rival jugará "con más agresividad" tras perder sus últimos cuatro partidos en la competición doméstica.

El entrenador del líder de la liga, Sergio Scariolo, ha hecho esta semana "gran énfasis" en que tendrán que jugar bien defensivamente en Andorra. "Nos hemos concentrado para hacer una buena defensa. Tenemos que estar como en los últimos partidos", añadió.

Para Alex Len es "muy importante" seguir sumando triunfos para mantenerse en lo más alto de la tabla. "Vamos a enfrentarnos al Valencia Basket después y es importante llegar en el primer puesto”, concluyó. EFE