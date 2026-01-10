Espana agencias

Alcaraz, tras ganar exhibición a Sinner, tiene un bagaje de 12-8 ante el italiano

Murcia, 10 ene (EFE).- Carlos Alcaraz, ya sin Juan Carlos Ferrero a su lado, venció este sábado a Jannik Sinner en un partido de exhibición en Corea del Sur, que deja el total de enfrentamientos entre ambos con 12-8 a favor del murciano.

Los dos mejores tenistas del mundo coincidieron en la pista de moqueta del Inspire Resort Arena de la ciudad surcoreana de Incheon, que acogió el llamado Hyundai Card Super Match 14 y entregó en torno a dos millones de dólares -1,7 millones de euros- tanto al jugador de El Palmar, quien a sus 22 años es el líder de la ATP, como al de San Cándido, de 24 y que aparece justo por detrás en el ranking internacional.

Alcaraz venció por 7-5 en el primer set y 7-6 con un 8-6 en el tie break en el segundo en 1 hora y 47 minutos de un partido que fue una absoluta muestra de espectáculo y así se lo tomaron ambos tenistas, que evidenciaron su nivel aunque incluso alargando los puntos para que los 12.000 espectadores presentes en el recinto y los millones que lo vieron por televisión disfrutaran.

A tal punto llegó la amistosidad del acontecimiento que, con 2-2 y 40-30 a favor de Carlos, Sinner le dejó su raqueta a un niño que jugó un puntazo y se lo ganó al murciano para el 40 iguales. Luego Jannik volvió a jugar y obtuvo una ventaja que le dedicó al chaval. Por cierto que ese juego acabaría llevándoselo Alcaraz, que se puso serio y remató con un ace.

Fue el primer partido, sin puntos en juego aunque sí mucho dinero, de Alcaraz sin Ferrero tras haber acabado la relación profesional con el entrenador de Ontinyent de forma inesperada a finales del pasado año. Ahora es Samuel López quien, al menos por el momento, guiará los pasos del murciano, que afrontará algún otro evento del mismo tipo y promociones comerciales para luego ya centrarse en su participación en el Abierto de Australia. En Melbourne, del 18 de enero al 1 de febrero, buscará conquistar el único Grand Slam que le falta y el que sería su vigésimo quinto título como profesional y séptimo major -ya ganó, por partida doble, en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos-.

En esa cita del más alto nivel se podría dar otro Alcaraz-Sinner, que se produciría en la final. Hasta la fecha son 20 las veces que han estado el uno frente al otro en una pista, 16 de ellas en el circuito ATP -el cara a cara ahí lo domina Carlos por 10-6-, una en el ATP Challenger de Alicante en 2019 -también venció el español- y tres en exhibiciones. Antes de la de este sábado Sinner venció en las finales de la Six Kings disputadas en Arabia Saudí tanto en 2024 y en 2024. EFE

