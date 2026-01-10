Espana agencias

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Noelia López y Patricia de Arce

Madrid, 10 ene (EFE).- Tras una semana de llamadas urgentes, reuniones y declaraciones con más o menos unanimidad ante el ataque de EE.UU. en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reivindica la labor de España ante el país latinoamericano y asegura que no hay Gobierno en el mundo que haya hecho más por el pueblo venezolano.

"Que los españoles y que los venezolanos en España lo tengan claro: no es solo que este es el Gobierno que más ha hecho por ellos; este es el único Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho algo por ellos. Que le pregunten a Leopoldo López y a Edmundo González", subraya en una entrevista con EFE recordando el trabajo realizado para que los líderes opositores salieran el país y pudieran viajar a España.

El ministro resalta que este Ejecutivo ha dado permiso de residencia y trabajo de forma prácticamente automática a 200.000 venezolanos y rebate las críticas del PP, cuyo Gobierno, dice, "no movió un dedo por los venezolanos".

Tras la captura de Nicolás Maduro y la nueva etapa que se abre en el país con la que fuera su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, Albares pide al PP que apoye al Gobierno.

El objetivo, subraya, debe ser exportar unidad y no "importar la división de los venezolanos aquí a España", como cree que intentan hacer los populares y "oscuros" medios digitales que buscan esparcir entre la comunidad venezolana "injurias y calumnias" contra el Gobierno.

Muchas de esas críticas se dirigen contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el presidente del Parlamento de Venezuela agradeció el jueves su papel en el proceso que llevó a la liberación de un grupo de presos venezolanos y extranjeros, entre ellos cinco españoles encarcelados arbitrariamente en el país.

La labor de Zapatero es "discreta", porque no puede ser de otra forma, apunta Albares, quien recuerda que cuando en 2015 formó parte del grupo de expresidentes que intentaron una mediación en Venezuela, a petición de la oposición, fue elogiado por el Gobierno que encabezaban los populares, que "solicitaba permanentemente" su opinión.

"Toda esta serie de infundios que el PP intenta esparcir no solamente no se compadece con la realidad, no se compadece con la hemeroteca y con las propias opiniones del PP cuando estaba en el Gobierno", recalca.

El jefe de la diplomacia española subraya que "el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos" y no puede venir impuesto "desde fuera".

Si el Gobierno venezolano y la oposición creen que España puede "tender puentes" y unir a los distintos sectores para que haya una solución pacífica y democrática en el país, "España va a estar ahí", afirma.

El mismo día del ataque estadounidense a Venezuela, Albares habló con Edmundo González, pero aún no lo ha hecho con María Corina Machado, que previsiblemente se verá la próxima semana en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estos días no he hablado con ella, pero he hablado en otras ocasiones con ella y, desde luego, que todo el mundo lo tenga claro: no tengo ningún problema en hablar con María Corina Machado; no tengo ningún problema en hablar con nadie si es por el bien del pueblo venezolano", manifiesta en referencia a la líder opositora y reciente Premio Nobel de la Paz.

La decisión de la administración Trump de recuperar la doctrina Monroe y defender su derecho a intervenir en el continente americano ha vuelto a poner al conjunto de América Latina, no solo a Venezuela, en el punto de mira.

En ese contexto, Albares pide que se oiga "con más fuerza" la voz iberoamericana, que es, dice, una voz que apuesta por la paz, por el comercio libre y por el intercambio a los dos lados del Atlántico.

"España va a estar siempre, siempre, al lado de todos los pueblos hermanos de América Latina para que se respete su voluntad", garantiza el ministro.

Entre sus manos, el reto de organizar en noviembre en Madrid la Cumbre Iberoamericana, un foro que en su última edición, en Ecuador, quedó marcado por la ausencia de 18 mandatarios, un récord desde sus inicios en 1991. EFE

