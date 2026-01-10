Al Andorra-Cultural Leonesa se retrasa a las 18:30 horas por una nevada

Andorra La Vella, 10 ene (EFE).- El partido del FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para las 16.15 horas, retrasa su inicio a las 18.30 horas para facilitar la retirada de la nieve.
El Nou Estadi de la FAF de Encamp acumuló unos 28 centímetros de nieve y entre operarios, aficionados y también trabajadores del club incluyendo Gerard Piqué, el máximo accionista, y su pareja, Clara Chía, están trabajando para extraer toda la nieve acumulada en el terreno de juego.
El partido, correspondiente a la jornada 21, estaba previsto para las 16.15 horas y los dos clubs acordaron que el encuentro se disputará, pero se ha decidido retrasar la hora de inicio del partido a las 18.30 horas.EFE
