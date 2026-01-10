Espana agencias

95-84. El Casademont saca pecho ante las adversidades para vencer al Gran Canaria

Zaragoza, 10 ene (EFE).- El Casademont Zaragoza se impuso en casa este sábado por 95-84 al Dreamland Gran Canaria en un buen partido de los aragoneses, que supieron llevar al conjunto rival a su terreno para firmar su segunda victoria seguida en la Liga Endesa, a pesar de las bajas que el conjunto local acumulaba para el encuentro.

Porque para este duelo, el Casademont llegaba lastrado, con jugadores como Christ Koumadje o Bojan Dubjlevic fuera del equipo debido a las lesiones, mientras que otros efectivos, como Kabaka, no era seguro que pudieran participar.

Se enfrentaba, además, a un Dreamland que pondría en juego muchas de sus opciones de entrar en la Copa del Rey, por lo que se podía intuir que los grancanarios saldrían a la cancha con muchas ganas de imponerse a un rival que se le da bien.

Porque, de los diez encuentros anteriores que habían disputado ambos equipos, los claretianos se habían llevado la victoria en ocho, pero el Casademont quería romper esa dinámica y, para ello, logró llevar el partido a su terreno, con buenas transiciones y un ritmo alto que favorecía el estilo del conjunto aragonés.

Aunque el Dreamland no llegó al Príncipe Felipe a pasearse y el primer cuarto fue suyo por la mínima (18-19), propulsado por un gran Angola y por Labeyrie, que logró poner por delante a su equipo en el último segundo del periodo.

El segundo cuarto llegó con un aire distinto, con el italiano Marco Spissu encestando dos triples seguidos de salida, después de que en el tramo inicial el acierto desde la línea de tres de los dos equipos fuera nefasto.

La igualdad era máxima aunque daba la impresión que el Casademont se sentía más cómodo con el partido y, guiado por DJ Stephens y Bell-Haynes, comenzó a abrir brecha ante un rival que se jugaba luchar por la Copa.

El mismo Bell-Haynes fue el que colocó el 43-41 que el electrónico marcaba cuando llegó el descanso, después de que los árbitros comprobaran una última canasta de Joel Soriano que, finalmente, no dieron por buena.

La interrupción lo cambió todo y, si los dos cuartos disputados estuvieron marcados por la igualdad, a la vuelta del descanso los rojillos fueron un tifón que llegó a ponerse 15 puntos arriba (70-55) faltando 75 segundos.

Devin Robinson destacaba en unos 10 minutos en los que se permitió lujos como un triple para empezar el cuarto y un tremendo alley-oop, asistido por Miguel González, mientras al Dreamland cada vez le salían menos cosas, como puso de manifiesto el triple fallado por Vila con todo a favor.

El cuarto acabó con un preocupante 70-57 para los visitantes, que veían cómo el Casademont había llevado por completo el partido a su terreno, así el planteamiento para el último periodo exigiría salir con el cuchillo entre los dientes.

Y eso pareció, con cinco puntos anotados por Pelos y Albicy en poco más de un minuto que reducían a ocho puntos la distancia entre ambos equipos, un trecho que se quedó en solo cinco puntos cuando el reloj marcaba 7.37.

Pero el Casademont no quería defraudar a los más de 6.000 espectadores que acudieron al Príncipe Felipe y, con temple y oficio, supo aumentar las distancias para acabar el partido 95-84 y sumar, por fin, dos triunfos seguidos.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

95 – Casademont Zaragoza (18+25+27+25): Devin Robinson (18), Bell-Haynes (11), Santi Yusta (14), Miguel González (8), D. J. Stephens (10) -cinco inicial- Spissu (11), Fernández (3), Soriano (10), Rodríguez (10).

84 – Dreamland Gran Canaria (19+22+16+27): Isaiah Wong (4), Andrew Albicy (9), Nicolás Brussino (3), Louis Labeyrie (10), Kur Kuath (13) -cinco inicial- Vila (4), Samar (6), Salvó (5), Pelos (11), Tobey (2), Angola (17).

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Sánchez Sixto, Carlos Merino.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.078 espectadores. EFE (foto)

(FOTO)

