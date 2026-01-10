87-94. El Lleida reacciona en el último cuarto y se lleva un valioso triunfo en Tenerife

La Laguna, 10 ene (EFE).- Un buen último cuarto del Hiopos Lleida le dio un valioso triunfo a domicilio ante La Laguna Tenerife (87-94) en el pabellón de Deportes Santiago Martín, en un duelo de mucha igualdad, con alternativas en el marcador, pero con un equipo visitante que supo aguantar y llevarse la victoria gracias a su mayor acierto en los momentos decisivos.

Goloman y Batemon fueron determinante en el triunfo del equipo catalán, al que hay que unir los instantes finales de John Shurna, autor de dos triples consecutivos que terminaron por hundir a un Tenerife que no está al nivel esperado, con falta de acierto ofensivo y con una defensa falta de intensidad.

Irregular inicio de La Laguna Tenerife con muchos problemas para anotar desde fuera. Tampoco el Lleida tenía fortuna en los lanzamientos, pero sus ataques verticales les permitían anotar y ponerse por delante en el inicio del choque.

Ya desde el minuto 3 de partido (2-6) empezaron los cambios en el equipo local y tres minutos mas tarde el quinteto de La laguna Tenerife era nuevo. Esa segunda unidad funcionó mejor y supo atacar mejor a una defensa del Lleida muy intensa.

Huertas y Van Beck fueron dos de los hombres importantes en este cambio. Un triple de Huertas (9-9) y una canasta de Shermadini (11-9) pondrían a los tinerfeños por primera vez delante en el marcador.

Tras mejorar en la parte ofensiva, aunque seguían con problemas en los lanzamientos exteriores, el Tenerife solo tenía que ajustar más en defensa para hacerse con el control. Oriol Paulí mantuvo a su equipo en el partido, pero ya los locales no permitieron que se hicieran con el marcador.

Un triple de Abromaitis y dos buenas acciones de Guerra y Giedriatis en ataque dieron algo de respiro a un Tenerife que, sin jugar bien, empezaba a tener el control del choque.

Pero el Lleida se mantuvo firme en su trabajo defensivo y cualquier error en ataque local lo aprovechó al máximo. Walden, con seis puntos casi consecutivos colocó a su equipo a siete puntos (31-24 min.12) y un triple de Coloman alcanzó el 31-27 -0-8 de parcial- que provocó un tiempo muerto de Txus Vidorreta.

Ese minuto sirvió para centrar de nuevo al equipo insular que supo, de nuevo, encontrar el camino hacia la canasta y aumentar las distancias hasta los doce puntos (41-29) que los tinerfeños se quedaron en diez al descanso (49-39, min 20).

El tercer cuarto se presentaba vital para el desarrollo del choque y aunque el Tenerife empezó anotando de fuera -Doornekamp y Fitipaldo-, los catalanes no perdían el hilo del encuentro. Coleman se dejaba ver en ataque y haciendo daño en la zona, lo mismo que Batemon que, con ataques verticales lograba anotar.

Los diez puntos con los que se llegó al descanso el Lleida los dejó en uno en cinco minutos de inspiración (59-58).

La apuesta de nuevo de Van Beck, que salió a cancha por Marcelinho Huertas, no fue esta vez el revulsivo esperado, aunque los tinerfeños lograron irse de cinco puntos (66-61), a dos minutos del final del tercer cuarto.

Salió Batemon de nuevo y anotó siete puntos consecutivos para poner a su equipo por delante de nuevo (66-68).

El último acto fue de mucha intensidad e igualdad en el marcador, aunque ya con un Lleida en pleno crecimiento en su juego y un Tenerife carente de respuestas tanto ofensivas como defensivas.

El equipo catalán imprimió velocidad a su juego y no falló cuando tuvo ocasión de tirar de fuera. Fueron los casos de Shurna y Batemon quienes dieron una diferencia a su equipo que ya los tinerfeños no pudieron recuperar.

Los triples locales aparecieron al final, pero sin tiempo para poder darle de nuevo la vuelta al marcador.

Ficha técnica:

La Laguna Tenerife 87 (28+21+22+16). Fitipaldo (5), Fernández (4), Scrubb (8), Doornekamp (6), Shermadini (18) -inicial-, Van Beck (11), Huertas (9), Abromaitis (9), Guerra (6, Alderete (-) y Giedriatis (11).

Hiopos Lleida 94 (19+20+31+24). Batemon (21), Walden (11), Ejim (12), Jiménez (3), Diagne (8) -inicial-, Paulí (9), Agada (2), Goloman (13), Sanz (4) y Shurna (11).

Árbitros: Perea, Torres y Mendoza. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante algo más de cuatro mil personas. EFE

