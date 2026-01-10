5-5. Diez goles, triplete de despedida de Edna y empate loco por la Champions

Iñaki Dufour

Madrid, 10 ene (EFE).- Un duelo con diez goles, tantos casi como errores, mantuvo el pulso por la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad como estaba, con el conjunto donostiarra cuatro puntos por encima del rojiblanco, que malgastó una ventaja de dos tantos desde el minuto 64 en adelante, con el 5-5 definitivo de Edna para culminar su ‘triplete’ antes de su regreso inmediato ya al Bayern Múnich.

El testarazo de la delantera visitante, allá por el minuto 78, completó el festival de goles y estableció la igualada final, entre la frustración tanto del Atlético, que necesitaba mucho más la victoria que su oponente y se sintió ganador por momentos, como de la Real Sociedad, dos veces con ventaja en la primera parte, con tres goles en contra en la segunda y con dos ocasiones finales, una contra el poste, que pudieron darle el triunfo.

El partido surcó una montaña rusa. Descontrolado, imprevisible, intenso, con una efectividad altísima. Desde el principio, con cinco goles en un margen de menos de media hora, del 0-1 del minuto 6 al 2-3 del 32, con la Real Sociedad, con presión alta, pegada y ambición, por delante en el marcador cuando el encuentro enfiló el descanso en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, abarrotado para el emocionante duelo matutino.

A los cinco minutos y medio, la Real Sociedad tomó su primera ventaja. El fallo de Lauren Leal en un centro desde la banda -ni despejó ni la controló y dejó el balón suelto- provocó la inmejorable ocasión de Intza, que batió a Lola Gallardo para agitar el partido desde el inicio, ante la obligación del Atlético. El encuentro era mucho más decisivo para él.

Pero su respuesta fue casi inmediata. La calidad de Synne Jensen marcó entonces la diferencia. Su desborde al borde del área, frente a Lucía, lo culminó dentro del área con un zurdazo cruzado a la escuadra de la portería de Arrula, a la que superó con una demostración técnica para el empate en el minuto 12. Un partido muy abierto.

Y un festival de goles en la primera media hora, desatado aún más desde el minuto 24 al 32, con tres tantos casi consecutivos, sin pausa. Primero, a favor del Atlético, en una cesión atrás en la que se interpuso Luany para anotar el 2-1. Después, por dos ocasiones, para la Real Sociedad y Edna Imade, que cambió el rumbo del duelo en unos instantes.

El 2-2 lo remató tras un centro desde la banda derecha, en el minuto 29, y el 2-3 lo consiguió de cabeza, confirmado en la revisión del VAR, para darle de nuevo una ventaja más duradera a la Real Sociedad, en un primer tiempo con una pegada tremenda: el Atlético anotó sus dos tiros a portería, igual que el conjunto donostiarra sus tres ocasiones.

A los dos minutos y medio de la segunda parte, el equipo rojiblanco empató el choque, mediante una acción de estrategia desde la esquina. El saque raso, ensayado, a la llegada de Júlia Bartel sobrepasó a la defensa visitante. El derechazo de la centrocampista se coló entre una nube de futbolistas dentro del área, sin apenas visión para la portera Arrula (3-3).

Después de 47 minutos y medio y seis goles, todo estaba donde empezó, en un empate incierto, que deshizo Amaiur Sarriegi para el Atlético, con una volea potente, a la escuadra, en un balón sin dueño dentro del área. No lo celebró la delantera, que fichó por el club rojiblanco desde la Real Sociedad en 2025, tras un lustro como blanquiazul.

El 4-3 en el minuto 57. Y fue más allá después, con el segundo tanto de la mañana de Jensen, que remachó con la izquierda un pase de Júlia Bartel para el 5-3 en el 64, dentro de la superioridad entonces del Atlético, que propuso una prueba de fuego y de carácter para la Real Sociedad. El tercero de la tabla la superó hasta lograr la igualada en el 78.

Segundos después del 5-3 anotó el 5-4, por medio de Emma, tras el enésimo fallo del encuentro, esta vez de Luany, que no acertó a despejar en el área pequeña y regaló el gol.

El primer paso hacia un nuevo equilibrio, establecido con un cabezazo de Edna que puso en evidencia la estructura defensiva rojiblanca, por la subida y el centro de Arola Aparicio, y que sostiene cuatro puntos por delante a la Real Sociedad en el pulso por la Liga de Campeones al cierre de la primera vuelta. Ella, mientras, retorna ya rumbo al Bayern.

En el Atlético debutó en los instantes finales su último fichaje: la costarricense Priscila Chinchilla, firmada tan solo hace dos días.

Ficha técnica:

5 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal (Xénia, m. 75), Silvia Lloria, Andrea Medina; Luany (Priscila Chinchilla, m. 92), Boe Risa (Macarena Portales, m. 75), Júlia Bartel; Fiamma, Amaiur (Celia, m. 86), Jensen.

5 – Real Sociedad: Arrula; Lucía, Apari, Moraza (Claudia Florentino, m. 89), Aiara; Cahynova, Paula Fernández; Emma (Arola, m. 67 (Lucía Pardo,m. 96)), Andreia, Intza (N. Eizagirre, m. 67); Edna.

Goles: 0-1, m. 6: Intza. 1-1, m. 12: Jensen. 2-1, m. 24: Luany. 2-2, m. 29: Edna. 2-3, m. 32: Edna. 3-3, m. 48: Júlia Bartel. 4-3, m. 57: Amaiur. 5-3, m. 64: Jensen. 5-4, m. 65: Emma. 5-5, m. 79: Edna.

Árbitra: Elena Peláez Arnillas. Amonestó con tarjeta amarilla a la local Andrea Medina (m. 92) y a la visitante Lucía (m. 54).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta y última jornada de la primera vuelta de la Liga F Moeve, disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares ante unos 2.000 espectadores. EFE