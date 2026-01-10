Espana agencias

37-28. Los Hispanos siguen intratables, vencen a Túnez y jugarán la final contra Portugal

Pamplona, 10 ene (EFE).- Los Hispanos siguen intratables en el Torneo Internacional de España 2026 y este sábado han vencido a Túnez por 37-28 en el Navarra Arena de Pamplona, asegurándose el pase a la final, que disputarán ante Portugal este domingo, a las 19.00 horas.

El conjunto español dirigido por Jordi Ribera abrió el marcador con gol de Suárez por el centro del área, seguido de Odriozola que colocó rápidamente el 2-0. En los primeros compases del partido, los hispanos se mostraron firmes en defensa durante la mayor parte del encuentro y Túnez no ha podido anotar hasta pasados los cinco minutos de encuentro, no sin dificultades, pero su jugador Fekih ha encadenado otros dos tantos poniendo el empate (3-3).

Sin embargo, los hispanos mantuvieron la intensidad y volvieron a poner tierra de por medio con dos goles de ventaja, que podía haberse ampliado si no hubiera sido por una mano sorprendente del portero Sadri Harbaoui que detuvo el tiro a quemarropa de Fis.

Las rápidas contras de los españoles surtieron efecto e hicieron mucho daño a los visitante, lo que, tras el 6-3, obligó al seleccionador de Túnez, Mohamed Ali Sghir, a pedir tiempo muerto para reordenar a los suyos, aunque no logró alterar la dinámica de juego, en la que sobresalían Odriozola, fino de cara a portería, y Suárez.

Los locales se mostraron firmes atrás, con una alta intensidad física, y no dejaron apenas huecos, aunque Fekih, el mejor de los tunecinos hasta ese momento, sacaba rédito en varios penaltis, mientras que, en el otro lado, Fernández se alzó como la punta de lanza del ataque español.

A partir del minuto veinte el partido entró en una fase de cierto estancamiento, donde los porteros de ambos equipos sobresalieron con sus estiradas, momento en el que Ribera solicitó tiempo muerto, para a continuación pasar a madurar más los ataque, que se encontraron con Sadri que se hizo grande en los instantes finales de la primera parte.

Los hispanos se fueron al túnel de vestuario con una ventaja de 19-13, que les permitió encarar la segunda parte con confianza.

Ya en la segunda parte, España volvió a imponer su juego con una diferencia de siete goles, pero, de nuevo desde el punto de penalti, Fekih mantenía a los suyos con esperanzas.

En una transición eléctrica, Fernández deleitó a los aficionados con una rosca exquisita que obtuvo la ovación de la grada.

Los hispanos supieron mantener la ventaja, aunque el portero Belkaied marcaba a portería vacía tras sacar una parada con el pie e instantes después Fekih anotó el gol número diez a su cuenta particular.

España siguió con su juego combinativo que encontraba huecos sobre todo por el centro, demostrando además una resistencia física que les hizo mantenerse por encima durante todo el encuentro sin apenas sentir que el resultado peligraba.

Ya en los instantes finales, España tuvo un último arreón de la mano del público que siguió empujando y ampliaron la ventaja.

Previamente, Egipto e Irán abrieron la tercera jornada del torneo , que se ha saldado con victoria para los primeros por 43 a 24.

- Ficha técnica:

37 – España (19+18): Biosca; Barrufet (3), Fis (1), Odriozola (3), Gurri (2), Suárez (3), Javier Rodríguez (2) -siete inicial- , Aleix Gómez (2) Garciandia (1), Tarrafeta (1), Daniel Fernández (7), Serradilla (0), Casado (4), Álex Dujshebaev (1), Dujshebaev (4), Romero (3), Sergey (0), Pérez (0), Serdio (0) .

28– Túnez (13+15): Sadri Harbaoui; Kallel (1), Chatti (2), Jbeli (0), Ridha Frad (1), Mustapha (2), Fekih (11) -siete inicial-, Ghoul (1), Mohamed Aziz Aidi (1), Abdell (2), Yassine ben Salem (5), Zariat (0), Toumi (0), Belkaied (1), Aziz ben Hamouda (0), Khouja (1), Fradj ben Tekaya (0).

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 5-3, 9-4, 13-7, 16-10, 19-13 (descanso), 22-14, 23-17, 26-21, 30-24, 32-26, 37-28 (final).

Árbitros: Raúl Oyarzún y Aritz Zaragueta.

Incidencias: partido correspondiente al Torneo Internacional de España disputado en el Navarra Arena de Pamplona. EFE

