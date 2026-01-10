Espana agencias

3-3. Los penaltis amargan a Iraola

Guardar

Londres, 10 ene (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola, en un partido loco, se quedó con la miel en los labios y cayó eliminado de la FA Cup en la tanda de penaltis contra el Newcastle United.

Los 'Cherries', que iban ganando 1-2 en St. James' Park en el minuto 93, vieron cómo el Newcastle igualó en el tiempo de descuento y forzó la prórroga y a posteriori, en el tiempo extra, fueron ellos los que alargaron a la tanda al marcar en el 121. En los penaltis, sin embargo, Aaron Ramsdale les privó del pase a la cuarta ronda de la FA Cup.

Y eso que el Bournemouth estuvo a un pase de una semana perfecta. El miércoles ganaron al Tottenham Hotspur para romper una racha de once partidos seguidos sin ganar y este sábado remontaron el gol inicial de Harvey Barnes, tras un soberbio pase con el exterior de Nick Woltemade para entrar en el tiempo de descuento de la segunda mitad con ventaja.

Los tantos de Alex Scott y David Brooks dejaban al Bournemouth a tres minutos de la siguiente ronda copera, hasta que Djordje Petrovic, el discutido portero de este equipo, derribó dentro del área a Sandro Tonali y el árbitro pitó un penalti que convirtió Anthony Gordon para forzar la prórroga.

En el tiempo extra, mereció más el Bournemouth, que tuvo las más claras, pero en una rápida transición ofensiva fue Barnes, de cabeza, el que consiguió el que parecía el 3-2 definitivo.

No obstante, en el último suspiro, una jugada fatal defendida por el Newcastle permitió a Marcus Tavernier mandar el cruce a la tanda de penaltis y ahí, pese a que comenzó con ventaja el equipo de Iraola, fue el Newcastle el que tuvo mejor portero.

Ramsdale atajó tres disparos, a Evanilson, Álex Jiménez y Bafode Diakité y clasificó al Newcastle a la cuarta ronda.

Ahí también estará el Fulham, que remontó 3-1 al Middlesbrough, y el Brentford, que derrotó 0-2 al Sheffield Wednesday. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Asensio sirve la Supercopa al Fenerbahce

Infobae

1-0. Vanat adelanta al Girona al filo del descanso

Infobae

Marcelino: “La primera vuelta es extraordinaria”

Infobae

Miles de personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" a presos de ETA

Bajo la consigna “Ezin da gehiago luzatu”, Sare y organizaciones sociales movilizan a familias y simpatizantes en una multitudinaria marcha en la capital vizcaína para reclamar derechos básicos, fin de excepciones y convivencia democrática para reclusos vascos

Miles de personas se manifiestan

Ndikumwenayo y María Forero brillan como mejores europeos en los Mundiales de cross

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”