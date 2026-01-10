2-2 Un penalti final impide al Mirandés volver a Anduva con victoria

Miranda de Ebro (Burgos), 10 ene (EFE).- Un penalti transformado por Sergio Arribas a cinco minutos del final privó de la victoria que tenía en la mano el Mirandés y evitó la derrota del Almería, en un choque disputado en Anduva, que volvió a acoger un partido seis meses después.

El conjunto jabato estuvo por delante en el marcador en dos ocasiones con un doblete de Javi Hernández, pero el cuadro de Rubi logró empatar con el lanzamiento desde los once metros.

Tras unos minutos de tanteo en los que el Almería intentó llevar la iniciativa sin generar peligro, se adelantó el Mirandés por medio de un recién llegado, Javi Hernández, que controló un balón de Novoa, se fue de Monte y batió a Andrés Fernández para adelantar a su equipo.

El Almería buscó reaccionar y Baptistao estuvo a punto de conseguir el empate y después Embarba, pero fue Álex Muñoz, pasada la media hora de juego, el que puso el empate en el marcador tras un centro de Arribas que se estrelló contra el larguero y el defensa anotó a placer.

El Mirandés salió atrevido tras el descanso, con tres ocasiones en las que el guardameta almeriense fue protagonista y mientras los visitantes no creaban peligro.

Los rojillos encontraron de nuevo portería para volver a ponerse por delante con Javi Hernández, que cazó un balón al borde del área y ajustó un disparo al palo para poner el 2-1.

Nikic evitó el tanto del empate hasta en tres ocasiones, pero en una jugada sin peligro Marí golpeó a Sergio Arribas en el área y el propio arribas no falló el penalti para de nuevo empatar el partido y dejar sin opciones al Mirandés.

-Ficha técnica:

2-Mirandés: Nikic, Hugo Novoa (Cabello min.86), Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Fer Medrano; El Jebari (Tamarit min.73), Bauza, Helguera, Pablo Pérez; Javi Hernández (Álex Cardero min 66) y Carlos Fernández (Alberto Marí m.73).

2-Almería: Andrés Fernández, Chirino (Luna min 71), Nélson Monte, Álex Muñoz, Centelles (Marco Perovic min 79); Léo Baptistao (Arnau min 71), Baba, Arribas, Dzodic (André Horta min 71), Embarbaba; Thalys.

Goles: 1-0 M.9: Javi Hernández. 1-1 M.36: Álex Muñoz. 2-1 M.60: Javi Hernández. 2-2 M.85: Sergio Arribas (p).

Árbitro: Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó por los locales a Carlos Fernández (min 29), Álex Cardero (min 70), Thiago Helguera (min 91), Fer Medrano (min 93) y por los visitante a Álex Muñoz (min 28), Sergio Arribas (min 91)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Anduva ante 3.065 espectadores. EFE

