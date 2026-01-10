Espana agencias

146-134. Los Cavs rozan el 60 % en tiros para vengarse de los Wolves

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 ene (EFE).- Los Cleveland Cavaliers dejaron atrás este sábado la derrota sufrida el pasado jueves en el campo de los Minnesota Timberwolves y se tomaron la revancha en casa ante este mismo rival al ganar por 146-134 y al rozar el 60 % de acierto en tiros, con Donovan Mitchell al frente.

Los Cavs conectaron 55 de sus 92 tiros de campo (59,8 %) y 15 de sus 31 intentos de 3 puntos frente a los Wolves, que también tuvieron brillantes números ofensivos con un 57 % en tiros.

Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavs con 28 puntos y 8 asistencias y fue uno de cuatro jugadores de Cleveland que acabaron por arriba de los 20 puntos.

El ala pívot Evan Mobley firmó 24 puntos (11 de 16 en tiros), Jaylon Tyson selló 23 saliendo del banquillo con un perfecto cuatro de cuatro desde el arco, Darius Garland aportó 22 puntos (10 de 13) y Sam Merrill contribuyó con 20 puntos y 5 de 6 en triples.

El pívot Jarrett Allen también se sumó a la gran tarde de Cleveland con 16 puntos y 11 rebotes.

Los Cavs estuvieron 12 puntos abajo en el segundo período, pero volvieron a poner el partido en equilibrio en el tercer cuarto y se escaparon en el marcador con un último segmento en el que lanzaron con un espectacular 78 % de acierto.

La ventaja máxima de los Cavs alcanzó las 19 unidades en el 141-122, antes de que los Wolves recortaran el margen hasta los 12 puntos, cuando ya era demasiado tarde para evitar su decimocuarta derrota de la temporada.

El equipo de Kenny Atkinson, técnico con nacionalidad española, se colocó en la sexta plaza en la Conferencia Este con un balance de 22 victorias y 18 derrotas.

Los Wolves cortan su racha

Cortó el buen momento de los Wolves, que llegaban a Cleveland tras sumar cuatro victorias consecutivas, con Anthony Edwards al frente.

El número uno absoluto en el draft de 2020 acababa de convertirse en el tercer jugador más rápido en alcanzar los 10.000 puntos en la NBA, a sus 24 años y 156 días, después de Kevin Durant (24 años y 33 días) y de LeBron James (23 años y 59 días).

En Cleveland, Edwards anotó 25 puntos, con 10 de 24 en tiros de campo, al igual que Naz Reid, quien conectó 5 de los 6 triples lanzados, saliendo del banquillo.

Jaden McDaniels, que había sido protagonista en la anterior cita con los Cavs con 26 puntos, no pasó de los 12 esta tarde. Julius Radle selló 20 puntos para los Wolves, pese a atascarse desde el arco (1 de 5).

Los Cavaliers se quedarán en Cleveland para recibir a los Utah Jazz, antes de comenzar un ciclo complicado de partidos con dos visitas consecutivas a los Philadelphia 76ers y un duelo con los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA.

Los Wolves también se preparan para una serie de encuentros de alta exigencia, con 2 cruces con los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama y partidos contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Houston Rockets de Kevin Durant. EFE

