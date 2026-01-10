104-99. El Baxi Manresa vence al Río Breogán y se aleja de la zona peligrosa

Manresa (Barcelona), 10 ene (EFE).- El Baxi Manresa venció al Río Breogán en el Nou Congost por 104-99 para alejarse de la zona peligrosa de la tabla y volver a la senda del triunfo tras las últimas derrotas cosechadas en la Liga Endesa.

Retin Obasohan, con 32 puntos anotados, fue el máximo anotador del choque y pieza clave para que los catalanes sumaran su sexto triunfo de la temporada.

El inicio del partido fue bastante igualado, con ambos equipos anotando con facilidad desde el juego interior. Los lucenses fueron los primeros en tomar la delantera en el marcador tras unos buenos minutos del exmanresano Jordan Sakho (11-13, min. 5).

Poco después, el Baxi Manresa mejoró sus porcentajes de tiro para darle la vuelta al luminoso y ponerse por delante después de ocho puntos prácticamente consecutivos de Pierre Oriola, que fue un mal de cabeza para la defensa visitante (22-17, min. 8).

Al final, los catalanes acabaron el primer periodo con un 28-23 después que Retin Obasohan anotara dos tiros libres en la última jugada del cuarto.

El Baxi Manresa puso la sexta marcha en el acelerador en el segundo cuarto y rápidamente se fueron más allá de los diez puntos de ventaja tras un triple de Louis Olinde que encendió a todo el Nou Congost (42-29, min. 15).

El festival anotador de los catalanes fue a más, aprovechando el bache del Río Breogán, y otro triple, esta vez de Agustín Ubal, disparó a los suyos hasta el +20 (51-31, min. 18).

Los gallegos, lejos de reaccionar, vieron como el Baxi Manresa se puso al tiempo de descanso con un más que contundente 62-38 que dejaba el choque prácticamente visto para sentencia a falta de jugar toda la segunda mitad.

En la reanudación, el Río Breogán intentó recortar la desventaja lo antes posible, aunque se topó con un Obasohan imperial que hizo un muy buen mate para enfriar la reacción lucense (66-52, min. 24).

Los de Luís Casimiro, cuando mejor estuvieron jugando en el tercer periodo, volvieron a hundirse tras otro triple de Ubal, que en aquel momento ya era el tercero para el uruguayo (79-62, min. 28).

Con los manresanos intentando aguantar la gran ventaja obtenida, en el Breogán irrumpió la figura de Francis Alonso para dejar su desventaja en 14 puntos (82-68, min. 30) y tener mínimas opciones de remontada en los últimos diez minutos de partido.

Y esta vez sí, con el inicio del último cuarto, llegó la reacción total de los gallegos con dos canastas consecutivas de Dragan Apic y Dominik Mavra, que pusieron a los suyos a tan sólo siete puntos de desventaja (86-79, min. 33).

El Breogán siguió con las buenas sensaciones, pero de nuevo una canasta de Obasohan, que en este momento se enfiló hasta los 27 puntos, puso tierra de por medio en Manresa (91-81, min. 37).

Finalmente, el Baxi Manresa venció por 104-99 al Río Breogán para sumar su sexto triunfo de la temporada en la Liga Endesa y alejarse de los equipos situados en zona de descenso.

Ficha técnica:

104. Baxi Manresa (28+34+20+22): Obasohan (32), Benitez (4), Reyes (5), Olinde (6), Akobundu (12) -cinco inicial-; Bassas (10), Ubal (15), Steinbergs (5), Brooks (1), Oriola (12), Golden (2) y Fernández (-).

99. Río Breogán (23+15+30+31): Russell (14), Kurucs (2), Andric (3), Brankovic (13), Cook (17) -cinco inicial-; Dibba (4), Apic (6), Alonso (18), Aranitovic (6), Sakho (12), Mavra (4) y Quintela (-).

Árbitros: Sergio Manuel, Fabio Fernández y David Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Obasohan (min. 40) y al visitante Brankovic (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa disputado en el Nou Congost ante 4.912 espectadores. EFE

