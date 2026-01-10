Espana agencias

1-5. El Chelsea de Rosenior arranca con buen pie

Guardar

Londres, 10 ene (EFE).- El nuevo Chelsea de Liam Rosenior arrancó con buen pie al imponerse en el este de Londres al Charlton Athletic y avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup (1-5).

Los goles de Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto y Enzo Fernández permitieron a Rosenior contar como triunfo su primer partido en el banquillo de los 'Blues', después de que Enzo Maresca renunciara el pasado 1 de enero y MacFarlane, de las categorías inferiores, dirigiera al equipo en la derrota contra el Fulham entre semana.

El técnico inglés, recién llegado del Estrasburgo, optó por dar la alternativa a un buen grupo de suplentes habituales del equipo y estos no decepcionaron, aunque necesitaron 45 minutos para adelantarse en el nublado The Valley.

Fue gracias a un golazo por parte del central Hato, que enganchó una volea preciosa dentro del área para convertir el primer tanto de la era Rosenior.

Nada más salir del descanso, Adarabioyo, en una falta lateral que colgó Facundo Buonanotte, que hasta este sábado solo había jugado un encuentro desde noviembre, cabeceó el 0-2 y puso al Chelsea rumbo a la siguiente ronda.

El Charlton tuvo su momento de orgullo al poner el 1-2 en el 57 gracias a Miles Leaburn, pero Marc Guiu despejó la incertidumbre cinco minutos después al mandar a la red un mal despeje del portero. Es el primer gol del español desde que marcara contra el Ajax de Amsterdam en la Champions League el 22 de octubre.

Con el Charlton en busca de un milagro y tras pedir un posible penalti de Enzo Fernández, el Chelsea liquidó el partido a la contra en el tiempo de descuento por medio de Pedro Neto y con un penalti que provocó Estevao y transformó Enzo.

Con esta victoria, el Chelsea rompe una racha de cinco encuentros sin ganar y se mete en la cuarta ronda de la FA Cup. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los exportadores hortofrutícolas creen que el acuerdo UE-Mercosur no tiene ventajas

Infobae

Hoy es noticia en España (23:00 horas)

Infobae

El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

Infobae

El sábado, precipitaciones en el tercio norte peninsular y cota de nieve desde 800 metros

Infobae

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España